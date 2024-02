CHE BOMBA! Microsoft 365 Family per 27 mesi a -28%!

Volete massimizzare la vostra produttività e garantire la sicurezza digitale per tutta la famiglia? L'offerta imperdibile su Amazon per il pacchetto Microsoft 365 Family vi permetterà di farlo a un prezzo molto vantaggioso: originariamente proposto a 146,99€, ora è disponibile a soli 105,99€, permettendovi di risparmiare il 28%! Questo abbonamento di ben 12+15 mesi è utilizzabile fino a 6 persone, con accesso simultaneo su un massimo di 5 dispositivi ciascuno. Che sia su PC, Mac o dispositivi mobili, potrete godere di Word, Excel, PowerPoint e OneNote, oltre a 1 TB di spazio di archiviazione nel cloud per persona, rendendolo davvero imperdibile!

Microsoft 365 Family, chi dovrebbe acquistarlo?

Il piano Microsoft 365 Family è una soluzione superlativa per le famiglie numerose o gruppi fino a 6 persone che desiderano massimizzare la loro produttività, condividendo allo stesso tempo un'esperienza digitale avanzata e sicura. Questo abbonamento è particolarmente consigliato per coloro che necessitano di accesso simultaneo a documenti e progetti su vari dispositivi - siano essi PC, Mac, iPhone, iPad o tablet e smartphone Android - offrendo la flessibilità di utilizzo in casa o in movimento. Grazie a un solo piano, gli utenti avranno a disposizione fino a 6 TB di spazio di archiviazione sicuro nel cloud, distribuiti equamente con 1 TB a persona.

Inoltre, il piano include app utilissime per studio e lavoro come Word, Excel, PowerPoint e OneNote con accesso offline e funzionalità premium, le quali si distinguono per loro versatilità e alla possibilità di utilizzarle per creare, condividere e collaborare praticamente da ovunque. Se la sicurezza online è una preoccupazione, questa offerta risponde egregiamente con la sicurezza avanzata di Microsoft Defender per proteggere i dati e i dispositivi, oltre a offrire protezione dal ransomware per i file e le foto tramite OneDrive.

Insomma, l'offerta Microsoft 365 Family a 105,99€ per un abbonamento di 12+15 mesi rappresenta un'eccellente opportunità per famiglie o amici di accedere a una suite completa di app e servizi sicuri su tutti i dispositivi: con ampio spazio nel cloud, sicurezza avanzata e strumenti per la produttività, è la soluzione ideale per chi cerca efficienza e protezione nella vita digitale di tutti i giorni. Si tratta, dunque, di un investimento che ne vale completamente la pena!

