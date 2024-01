MA CHE BOMBA! Mouse wireless Logitech a meno di 10€!

Se state cercando un mouse wireless non troppo avanzato, adatto magari a sostituire il trackpad del vostro notebook, non potete lasciarvi sfuggire questa offerta odierna su Amazon. Stiamo parlando di un mouse wireless Logitech, un marchio noto per la sua precisione e affidabilità. Ciò che rende questa offerta ancora più allettante è il prezzo di soli 9,99€, grazie a uno sconto del 44% disponibile solo per un periodo limitato.

Logitech M185, chi dovrebbe acquistarlo?

Adatto a ogni tipo di computer e perfetto per spazi ridotti, questo mouse è consigliato a chi lavora molte ore davanti al computer ed è alla ricerca di un mouse che unisca convenienza e comfort. Progettato per essere ambidestro, questo mouse garantisce una maggiore flessibilità d'uso rispetto alla media. Inoltre, con la sua durata della batteria di 12 mesi vi permetterà di dimenticarvi di sostituzioni frequenti, lasciandovi concentrati solo sul vostro lavoro. E con un tracciamento ottico di 1000 DPI, le vostre attività saranno accurate e prive di interruzioni.

Logitech M185 è dunque un buon mouse per chi ha necessità di un utilizzo versatile e si trova spesso in movimento, grazie al suo design compatto e al ricevitore USB nano che assicura una connessione stabile fino a 10 metri di distanza. Avrete la libertà di lavorare da qualunque spazio, piccolo o affollato che sia, senza compromettere efficienza ed ergonomia.

Come accennato, si rivelerà ottimo anche qualora non siate contenti della reattività e del comfort del touchpad del vostro notebook, promuovendo del 50% la produttività rispetto all'uso convenzionale di un touchpad. Ovviamente è Plug and Play pertanto facile da configurare, nonché compatibile sia con Windows che Mac. Insomma, nonostante il suo prezzo irrisorio, scontato ulteriormente da Amazon, il Logitech M185 dimostra di essere una scelta che si fa apprezzare ogni volta che si utilizza il PC.

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!