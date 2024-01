Questo notebook HP è un AFFARE! (-17%)

Se state cercando un notebook che si riveli un compagno ideale per lavoro e studio, con miglioramenti specifici per il sistema operativo Windows 11, al fine di potenziare ulteriormente la sicurezza, siamo lieti di informarvi che l'HP 15-fd0001sl è attualmente disponibile su Amazon al prezzo promozionale di soli 249,99€, con uno sconto del 17%.

HP 15-fd0001sl, chi dovrebbe acquistarlo?

Si tratta di un notebook pensato per chi è alla ricerca di praticità senza sacrificare la qualità. In altre parole, è indicato per studenti e professionisti in movimento, dove l'autonomia assume un ruolo fondamentale. In questo contesto, l'HP 15-fd0001sl offre fino a 7 ore e 30 minuti di autonomia, garantendo così lunghe sessioni di lavoro o studio anche lontano da prese di corrente. La parte relativa all'autonomia viene ulteriormente avvalorata da una ricarica rapida che raggiunge il 50% in circa 45 minuti.

Come accennato, a renderlo ancora più interessante è il sistema operativo Windows 11 in modalità S, cioè una versione alternativa di Windows 11 ottimizzata per la sicurezza e prestazioni. In pratica, avrete la stessa esperienza d'uso di Windows, ma con alcune restrizioni per migliorare la sicurezza, tra cui la possibilità di installare app solo tramite Microsoft Store e la richiesta di usare Microsoft Edge per la navigazione sicura su internet. Tali restrizioni potranno essere disattivate qualora vogliate avere un sistema operativo più aperto e versatile.

La dotazione di un processore Intel N100 con scheda grafica Intel UHD Graphics integrata e un display Full HD da 15,6" risponde alle esigenze di chi necessita di prestazioni affidabili per l'esecuzione di compiti quotidiani e attività multimediali di base. Da citare poi il pacchetto Office incluso e lo chassis in argento, che rende il notebook molto elegante.

