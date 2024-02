Mini PC con Wi-Fi 6 a un prezzo STRACCIATO! Lo paghi solo 200€

Se state cercando un mini PC che unisca un notevole risparmio economico a prestazioni ottimali per l'uso quotidiano, abbiamo trovato il modello perfetto per voi. Questo prodotto, equipaggiato con Wi-Fi 6 e un SSD M.2 NVMe da 512GB, rappresenta un'opportunità d'acquisto eccezionale. Attualmente è disponibile su Amazon a soli 199€, grazie all'applicazione di un coupon direttamente sulla pagina del prodotto. Vi invitiamo a non perdere questa offerta e a visitare la pagina quanto prima, prima che le scorte si esauriscano.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 80€ durante il checkout

Mini PC NiPoGi, chi dovrebbe acquistarlo?

Nonostante il prezzo accessibile, questo mini PC vanta un hardware di ultima generazione, rendendolo perfetto per coloro che cercano prestazioni elevate in dimensioni compatte. Con il suo processore Intel Alder Lake-N100, capace di raggiungere velocità fino a 3,4 GHz, è l'ideale per chi necessita di un computer da ufficio entry-level, ma anche per chi desidera usarlo come NAS o soft router.

La sua capacità di espansione, che permette di aggiungere fino a 2 TB HDD o un SSD M.2 PCIe, lo rende adeguato sia per l'uso privato che commerciale, garantendo maggiore sicurezza e protezione dei dati. In vendita a 199€, soddisfa quindi le esigenze di chi cerca una macchina capace di supportare la riproduzione di video in 4K e navigazione web fluida grazie, tra le altre cose, alla grafica Intel UHD 24EU e al supporto dual HDMI per collegare due monitor simultaneamente.

È suggerito anche agli appassionati di home theater per la sua capacità di connessione al proiettore, così come a chi necessita di un PC con rapide connessioni internet, grazie al Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. Piccolo ma potente, è dunque un'ottima soluzione per chi vuole migliorare l'efficienza del proprio lavoro senza occupare spazio sulla scrivania.

Vedi offerta su Amazon