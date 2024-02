Forno pizza doppio Ariete, CHE PREZZO! Su Amazon risparmi il 22%

Il Forno pizza doppio Ariete 927 rappresenta un'evoluzione dell'amatissimo modello che permette di gustare la vera pizza napoletana direttamente nella propria cucina, dato che include 2 piastre refrattarie antiaderenti, dimezzando i tempi e raddoppiando le pizze da poter cuocere. La bella notizia? Oggi è in offerta su Amazon a soli 170,75€ invece di 220€, godendo di uno sconto del 22%!

Ariete Forno pizza doppio, chi dovrebbe acquistarlo?

L'acquisto dell'Ariete Forno Pizza Doppio 927 è consigliato, ovviamente, a tutti gli amanti della pizza che desiderano poter gustare a casa propria una vera pizza napoletana, soffice e croccante come se fosse appena uscita da un forno a legna. Con la sua capacità di raggiungere i 400°C e di cuocere due pizze contemporaneamente, questo prodotto è perfetto per chi vuole investire in un elettrodomestico che offre prestazioni elevate senza rinunciare alla comodità di avere pasti gustosi pronti in pochi minuti.

In aggiunta, il forno è dotato di 5 livelli di cottura che lo rendono estremamente versatile: è ideale non solo per preparare la pizza, bensì è possibile cuocere anche torte salate, toast, panzerotti o, semplicemente, riscaldare velocemente gli alimenti prima di servirli a tavola. Grazie alle sue piastre refrattarie antiaderenti e alle pale in acciaio inox incluse, offre, infatti, tutto il necessario per chi desidera praticità e risultati eccellenti nella cottura.

Infine, le 2 pale in acciaio inox incluse rendono semplice la gestione delle pizze nel forno, facendovi sentire come dei veri pizzaioli quando le sfornerete. Parliamo, dunque, di una scelta eccellente per chi vuole sperimentare in cucina, sorprendendo familiari e amici con delle pizze fatte in casa sempre perfette. Ve lo consigliamo pienamente, soprattutto a questo prezzo!

Vedi offerta su Amazon