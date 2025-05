RØDE acquista Lectrosonics, leader nei sistemi wireless

The Freedman Group, già proprietario di marchi iconici come RØDE e Mackie, ha annunciato l'acquisizione di Lectrosonics, azienda americana considerata il punto di riferimento mondiale per i sistemi wireless professionali nell'industria cinematografica e televisiva. L'operazione, i cui dettagli finanziari non sono stati resi noti, rappresenta una mossa strategica per rafforzare la posizione del gruppo australiano nel panorama dell'audio professionale, aggiungendo alla propria scuderia un marchio che nel 2017 ha ricevuto un Academy Award per la sua rivoluzionaria tecnologia Digital Hybrid Wireless.

Fondata nel 1971 e con sede principale a Rio Rancho, Nuovo Messico, Lectrosonics ha costruito negli ultimi cinquant'anni una reputazione ineguagliabile nel settore dell'audio wireless UHF per applicazioni cinematografiche, broadcast e teatrali di alto livello. L'acquisizione include non solo il marchio, ma anche l'intero portafoglio di proprietà intellettuale, gli stabilimenti produttivi in Nuovo Messico e tutte le attrezzature di produzione.

Un elemento chiave dell'accordo è la decisione di mantenere Lectrosonics operativa dalle sue strutture esistenti, preservando il team di gestione attuale. Una scelta che riflette la volontà di The Freedman Group di conservare l'identità unica del marchio e i rapporti consolidati con i clienti, pur integrando la tecnologia nel proprio ecosistema globale.

Wes Herron, Presidente di Lectrosonics, ha commentato l'acquisizione come l'inizio di un nuovo entusiasmante capitolo:

"Negli anni abbiamo ricevuto interesse da alcuni dei più grandi nomi dell'industria audio globale, ma RØDE è stata l'unica che ci è sembrata davvero la scelta giusta. Con la sua portata globale e la passione condivisa per l'eccellenza audio e la produzione interna, prevediamo di accelerare lo sviluppo dei prodotti e ampliare la nostra presenza sul mercato mantenendo al contempo la qualità e l'affidabilità che i nostri clienti si aspettano".

Dal canto suo Damien Wilson, CEO di The Freedman Group, ha sottolineato le somiglianze tra le due aziende:

"Il percorso di Lectrosonics, per molti versi, rispecchia il nostro. Abbiamo entrambi costruito reputazioni basate sull'innovazione, sulla produzione indipendente e manteniamo un profondo rispetto per la comunità creativa. Questa partnership è un connubio naturale e, insieme, ridefiniremo il panorama dell'audio wireless".

Peter Freedman AM, fondatore e proprietario di The Freedman Group, ha espresso il suo entusiasmo per l'operazione con parole che rivelano una profonda ammirazione personale per il marchio acquisito:

"Sono incredibilmente emozionato e sinceramente onorato che Lectrosonics si unisca al nostro team. Sono senza dubbio i leader mondiali nelle comunicazioni wireless per i mercati dell'intrattenimento e del broadcast. Poter ora offrire ai nostri clienti la migliore tecnologia wireless al mondo è, senza esagerare, qualcosa di molto speciale per me".

L'espansione del portafoglio di The Freedman Group, che già includeva RØDE per i microfoni e dispositivi audio, Mackie per le apparecchiature audio per performance dal vivo, Aphex per la tecnologia di elaborazione del segnale, SoundField per i sistemi microfonici ambisonici ed Event per i monitor da studio, dimostra l'ambizione dell'azienda di creare un ecosistema completo di soluzioni audio professionale, ora ulteriormente rafforzato dalla tecnologia wireless di Lectrosonics.

La strategia di mantenere le operazioni di produzione negli Stati Uniti, unita al know-how australiano di The Freedman Group, promette di creare sinergie significative in termini di ricerca, sviluppo e capacità produttiva. Con tecnologie complementari e valori condivisi al centro, l'aggiunta di Lectrosonics al gruppo offre nuove opportunità di crescita, innovazione e diversificazione della produzione tra la sede centrale australiana e le operazioni statunitensi.