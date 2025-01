NVIDIA presenta il DLSS 4: la rivoluzione della frame generation

NVIDIA ha annunciato al CES 2025 il lancio di DLSS 4, l'ultima versione della sua tecnologia di rendering neurale per le schede grafiche GeForce RTX serie 50. La nuova versione introduce la Multi Frame Generation, in grado di generare fino a tre fotogrammi aggiuntivi per ogni fotogramma renderizzato tradizionalmente.

DLSS 4 rappresenta un significativo passo avanti nelle prestazioni grafiche, consentendo di moltiplicare il frame rate fino a 8 volte rispetto al rendering tradizionale. Sulla GeForce RTX 5090, questo si traduce nella possibilità di giocare in 4K a 240 FPS con ray tracing completo attivato (come mostrato nel breve video dimostrativo rilasciato dall'azienda).

Principali novità di DLSS 4

La Multi Frame Generation è la caratteristica di punta di DLSS 4, ma non è l'unica novità importante:

Aggiornamento dei modelli AI con l'introduzione dei "transformers", la stessa architettura avanzata usata in modelli di frontiera come ChatGPT

Miglioramenti nella qualità dell'immagine, con maggiore stabilità temporale, meno effetto ghosting e più dettagli in movimento

Nuovo modello di frame generation 40% più veloce e che usa il 30% di memoria in meno

Hardware Flip Metering per una gestione più precisa del timing di visualizzazione

Compatibilità e disponibilità

Al lancio delle GeForce RTX serie 50, 75 giochi e applicazioni supporteranno la Multi Frame Generation tramite DLSS 4. Inoltre, tutti i possessori di GPU GeForce RTX potranno beneficiare dei nuovi modelli transformer per Ray Reconstruction, Super Resolution e DLAA in oltre 50 titoli.

NVIDIA introdurrà anche nuove opzioni di override DLSS nell'app NVIDIA, permettendo agli utenti di abilitare facilmente le ultime funzionalità in molti giochi, anche senza un aggiornamento nativo da parte degli sviluppatori.

Bryan Catanzaro, vicepresidente della ricerca in deep learning di NVIDIA, ha commentato:

Con DLSS 4 stiamo portando le prestazioni e la qualità dell'immagine a livelli mai visti prima. La Multi Frame Generation in particolare rappresenta un salto generazionale che cambierà il modo in cui i giocatori sperimentano i titoli più esigenti.

Impatto sul gaming

L'introduzione di DLSS 4 promette di rivoluzionare ulteriormente l'esperienza di gioco su PC, consentendo prestazioni estreme anche con risoluzioni e impostazioni grafiche al massimo. Titoli come Cyberpunk 2077, Alan Wake 2 e il futuro Star Wars Outlaws saranno tra i primi a sfruttare appieno le potenzialità della nuova tecnologia.

Con la capacità di moltiplicare il frame rate fino a 8 volte, DLSS 4 potrebbe rendere finalmente accessibili configurazioni di gioco finora considerate futuristiche, come il 4K a 240 Hz con ray tracing completo. Questo potrebbe spingere gli sviluppatori a creare esperienze visive ancora più sofisticate e immersive.

L'implementazione dei modelli transformer, inoltre, apre la strada a continui miglioramenti nella qualità dell'immagine nei prossimi anni, analogamente a quanto fatto con l'architettura CNN negli ultimi 6 anni.

NVIDIA conferma così la sua posizione di leader nell'innovazione grafica per il gaming, alzando nuovamente l'asticella delle prestazioni e della qualità visiva raggiungibili su PC.