RTX 5060 Ti: i prezzi trapelano e sono più bassi del previsto

Mentre i recenti modelli top di gamma di Nvidia hanno raggiunto vette di prezzo mai viste prima, con l'RTX 5090 lanciata a ben 2.000 dollari di listino (e praticamente introvabile a quella cifra), una ventata di ottimismo arriva dalle indiscrezioni riguardanti la prossima RTX 5060 Ti. Secondo le ultime fughe di notizie, questa GPU di fascia media potrebbe mantenere lo stesso posizionamento di prezzo del modello precedente, un'eccezione in un settore che sembrava ormai votato all'inflazione perpetua.

Dopo le preoccupazioni generate dai prezzi stratosferici dei modelli di punta della serie RTX 50, la futura RTX 5060 Ti potrebbe rappresentare un ritorno alla razionalità. WccfTech riporta, infatti, che la scheda arriverà in due varianti di memoria: un modello da 8GB al prezzo di 399 dollari e uno da 16GB a 499 dollari. Si tratta esattamente degli stessi prezzi con cui era stata lanciata la RTX 4060 Ti della generazione precedente.

Queste indiscrezioni acquistano particolare rilevanza in un contesto dove i recenti lanci hanno visto aumenti significativi. La RTX 5070 e soprattutto la 5090 hanno stabilito nuovi record di prezzo, con quest'ultima che, nonostante il già elevato prezzo consigliato di 2.000 dollari, è stata oggetto di ulteriori rincari da parte dei rivenditori a causa dell'elevatissima domanda. Un fenomeno che ha reso praticamente impossibile trovare queste schede al prezzo di listino ufficiale - ovviamente, la speranza è che lo stesso non accada con la 5060 Ti -.

Il percorso verso il lancio della RTX 5060 Ti non è stato privo di ostacoli. Inizialmente, Nvidia aveva pianificato di rilasciare la versione da 16GB a marzo, seguita dalla variante da 8GB a metà aprile. Tuttavia, problemi hardware hanno costretto l'azienda a rivedere la sua tabella di marcia, posticipando il lancio del modello con più memoria. Secondo le fonti, entrambe le versioni dovrebbero ora debuttare contemporaneamente, intorno al 16 aprile.

La possibile strategia di prezzo per la RTX 5060 Ti rappresenta un cambio di rotta significativo rispetto ai trend recenti del mercato. Mentre i modelli di fascia alta continuano a spingere verso l'alto i limiti di prezzo, le GPU di fascia media sembrano voler tornare a essere più accessibili. Questa mossa potrebbe essere interpretata come un tentativo di riconquistare la fiducia dei consumatori dopo anni di prezzi gonfiati, inizialmente a causa del mining di criptovalute e successivamente per via delle carenze nella catena di approvvigionamento.