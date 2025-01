RTX 5090 e 5080: trapelano i consumi (e sono alle stelle)

Nvidia si prepara a lanciare le nuove schede grafiche GeForce RTX 5090 e 5080, con consumi energetici in aumento rispetto alla generazione precedente. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la RTX 5090 dovrebbe avere un TGP (Total Graphics Power) di ben 575W, mentre la RTX 5080 si attesterebbe sui 360W.

L'incremento dei consumi è particolarmente marcato per il modello di punta: la RTX 5090 consumerebbe 125W in più (+28%) rispetto all'attuale RTX 4090, diventando la scheda grafica GeForce più energivora di sempre. Anche la RTX 5080 segnerebbe un record per la sua categoria, con un aumento di 40W (+13%) rispetto alla RTX 4080 Super.

Questi dati, se confermati, indicano che Nvidia sta spingendo al massimo le prestazioni delle nuove GPU, sfruttando quasi interamente i 600W che il connettore di alimentazione 12V2x6 può fornire. L'azienda sembra voler puntare su performance di altissimo livello, sacrificando in parte l'efficienza energetica.

Il notevole incremento dei consumi potrebbe avere diverse implicazioni:

Necessità di alimentatori più potenti per supportare le nuove schede

Possibile aumento delle dimensioni dei sistemi di raffreddamento

Probabile innalzamento dei prezzi, specialmente per il modello top di gamma

Secondo le indiscrezioni, i consumi dell'intera gamma RTX 5000 dovrebbero essere:

RTX 5090: 575W (+125W rispetto alla RTX 4090)

RTX 5080: 360W (+40W rispetto alla RTX 4080)

RTX 5070 Ti: 300W (+15W rispetto alla RTX 4070 Ti)

RTX 5070: 250W (+30W rispetto alla RTX 4070)

Nonostante l'aumento generalizzato dei consumi, Nvidia potrebbe giustificare questa scelta con l'introduzione di nuove tecnologie come il neural rendering e il DLSS 4, che potrebbero garantire un significativo salto prestazionale.

La presentazione ufficiale delle nuove schede grafiche GeForce RTX Serie 50 è prevista per il 7 gennaio 2025 alle 4:30 nostrane durante il keynote Nvidia al CES 2025. In quell'occasione verranno svelati tutti i dettagli tecnici e le effettive prestazioni di questi nuovi prodotti che promettono di ridefinire gli standard nel mondo delle schede grafiche high-end.