RX 9070 GRE, al via i preordini: lancio l'8 maggio

L'AMD Radeon RX 9070 GRE è pronta al debutto sul mercato cinese: i preordini sono già attivi presso i principali rivenditori del paese, con le prime consegne previste per l'8 maggio. La conferma ufficiale è arrivata con la pubblicazione della pagina prodotto sul sito AMD, che svela tutte le specifiche tecniche di questa nuova GPU pensata inizialmente per il solo mercato asiatico. La mossa rappresenta un'interessante evoluzione nella strategia di AMD, che continua a differenziare la propria offerta in base alle esigenze di mercati specifici.

Le voci sulla RX 9070 GRE circolavano già da inizio aprile, e come prevedibile seguendo il pattern delle precedenti versioni GRE, questo modello sarà inizialmente disponibile solo in Cina. A differenza della RX 7900 GRE, lanciata globalmente in un secondo momento per contrastare la RTX 4070 Super di NVIDIA, la posizione della 9070 GRE è particolare: si colloca tecnicamente tra la RX 9070 standard e la futura RX 9060 XT.

Dal punto di vista tecnico, la nuova scheda offre 48 Compute Unit per un totale di 3.072 Stream Processor, il 25% in meno rispetto alla RX 9070 XT (che trovate su Amazon). Utilizza probabilmente lo stesso core Navi 48 visto nella serie RX 9070, abbinato a un'interfaccia a 192 bit per 12 GB di memoria GDDR6 a 18 Gbps. Le frequenze di boost raggiungono i 2,79 GHz, posizionandosi esattamente a metà strada tra RX 9070 e RX 9070 XT. Con un TGP di 220W, identico alla RX 9070, AMD raccomanda un alimentatore da 650W per il suo funzionamento ottimale.

Il compromesso più evidente della RX 9070 GRE rispetto alle sorelle maggiori riguarda la larghezza di banda della memoria. I moduli GDDR6 più lenti e l'interfaccia più stretta a 192 bit riducono la larghezza di banda del 32,5% rispetto al resto della gamma, un aspetto che influirà sulle prestazioni in determinati ambiti. L'overclocking della memoria potrebbe compensare parzialmente queste limitazioni, ma sarà necessario attendere test ufficiali per confermare questa possibilità.

Secondo i dati forniti direttamente da AMD, la RX 9070 GRE offrirebbe prestazioni superiori del 6% rispetto alla RX 7900 GRE in media su 30 giochi a risoluzione 1440p con impostazioni Ultra. Questo risultato, se confermato da recensioni indipendenti, sarebbe notevolmente migliore delle previsioni iniziali.

Il prezzo di lancio varia tra 4.199 RMB (circa 575 dollari) e 4.499 RMB (620 dollari), a seconda dei modelli proposti dai vari partner. Eliminando l'IVA cinese del 13%, il prezzo scenderebbe a circa 500 dollari, che in Italia col cambio attuale e le tasse si tradurrebbero in circa 535 euro, 100 euro in meno rispetto alla RX 9070.