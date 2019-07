Ryzen 3000 e Radeon RX 5700, dove acquistarli e a che prezzi

I nuovi prodotti di AMD - Ryzen 3000 e Radeon RX 5700 - iniziano ad affacciarsi sui principali shop online. Anche se non sono sempre disponibili, ecco dove è possibile prenotarli e a che prezzi.

È passata qualche ora dal debutto ufficiale delle nuove Radeon RX 5700 di AMD e dei processori Ryzen 3000. Potete leggere la recensione delle schede a questo indirizzo, mentre potete dare uno sguardo alla prova del Ryzen 9 3900X e Ryzen 7 3700X qui.

Diamo quindi un primo sguardo ai prezzi italiani dei vari prodotti, passando per i principali negozi online che li hanno inseriti a catalogo. Purtroppo in molti casi si tratta di “segnaposti” per prodotti in arrivo, quindi non è dato sapere se il prezzo sarà effettivo o cambierà nei prossimi giorni. Terremo aggiornata la notizia aggiungendo nuovi modelli di schede e rivedendo i prezzi nel caso dovessero esserci cambiamenti.

Partiamo dalle nuove schede video basate su GPU Navi a 7 nanometri, di cui per ora è bene ricordare sono in circolazione solo i modelli con dissipatore di riferimento – le varianti custom arriveranno in seguito:

Amazon

XFX Radeon RX 5700: 379 euro

Sapphire Radeon RX 5700: 499 euro

MSI Radeon RX 5700 XT: 479 euro

XFX Radeon RX 5700 XT: 434 euro

Eprice

Sapphire Radeon RX 5700: 399 euro

Asus Radeon RX 5700: 433 euro

Sapphire Radeon RX 5700 XT: 459 euro

Asus Radeon RX 5700 XT: 513 euro

Next

Sapphire Radeon RX 5700: 395 euro

MSI Radeon RX 5700: 398 euro

MSI Radeon RX 5700 XT: 458 euro

Sapphire Radeon RX 5700 XT: 455 euro

Drako

Asus Radeon RX 5700: 399 euro

Asus Radeon RX 5700 XT: 469 euro

Gigabyte Radeon RX 5700: 389 euro

Gigabyte Radeon RX 5700 XT: 499 euro

Da sottolineare però come AMD stia vendendo direttamente sul proprio sito le schede, compresa la 50th Anniversary, a prezzi comunque interessanti: la RX 5700 si può acquistare a 390 euro con spedizione inclusa, la RX 5700 XT a 443 euro e la RX 5700 XT 50th Anniversary a 498 euro. Per quanto riguarda la gamma Ryzen 3000, ecco un elenco dei modelli e i link dei vari shop che li commercializzano:

Sul sito di AMD è possibile acquistare il modello di punta Ryzen 9 3900X a circa 550 euro.