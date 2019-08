Ryzen 5 3500 in arrivo? Un leak ne svela le specifiche

Un leak di TUM_APISAK ha svelato le specifiche di un nuovo processore della famiglia Ryzen 3000, il Ryzen 5 3500. Viste le specifiche e il probabile prezzo potrebbe trattarsi di una nuova CPU budget da urlo.

La famiglia di CPU Ryzen 3000 potrebbe presto avere un nuovo componente. Grazie al “leaker” TUM_APISAK sono trapelate alcune informazioni sul Ryzen 5 3500, processore inedito ma dalle caratteristiche decisamente interessanti.

Questo processore aveva già fatto capolino per la prima volta in un elenco della EEC (Eurasian Economic Commission), insieme a un gruppo di altri processori Ryzen 3000 (nome in codice: Matisse), ma è stato TUM_APISAK a far luce sulle specifiche di questo nuovo chip AMD.

Secondo quanto riportato nel leak, il Ryzen 5 3500 è un processore hexa-core, nello specifico è dotato di sei core e sei thread, e sarebbe il primo Ryzen 3000 a giungere senza SMT (Simultaneous Multi-threading) attivato.

Nel leak sono state inoltre riportate le velocità di clock di base e in modalità boost, rispettivamente 3,6 GHz e 4,1 GHz. Il TDP di questo processore figurava invece nell’elenco CEE citato in precedenza e sarebbe pari a 65W.

Non è da escludere, in attesa di ulteriori informazioni, che il Ryzen 5 3500 si dimostri solo un chip destinato agli OEM, come nella vecchia serie lo era il Ryzen 5 2500X. Si tratterebbe di un vero peccato, considerato che il 3500 ha tutte le carte in regole per essere un processore dall’ottimo rapporto prezzo-prestazioni.

Leggendone le specifiche è lecito pensare che sia stato sviluppato per competere con gli hexa-core di casa Intel privi di Hyper-Threading, come il Core i5-9400, il Core i5-9500 e il Core i5-9600.

Ryzen 5 3500, se le informazioni trapelate si dimostrassero corrette, condivide lo stesso TDP e lo stesso numero di core e thread delle controparti Intel appena citate. In termini di clock, Ryzen 5 3500 si trova tra il Core i5-9400 e il Core i5-9500.

Modelli Core / Thread

Base Clock

Boost Clock

Cache L3 TDP

Linee PCIe

Supporto di memoria

Prezzo consigliato Core i5-9600 6 / 6 3.1 GHz 4.6 GHz 9MB 65W PCIe 3.0 x 16 Dual DDR4-2666 $213 – $224 Core i5-9500 6 / 6 3.0 GHz 4.4 GHz 9MB 65W PCIe 3.0 x 16 Dual DDR4-2666 $192 – $202 Core i5-9400 6 / 6 2.9 GHz 4.1 GHz 9MB 65W PCIe 3.0 x 16 Dual DDR4-2666 $182 Ryzen 5 3500* 6 / 6 3.6 GHz 4.1 GHz 32MB 65W PCIe 4.0 x 20 Dual DDR4-3200 ?

Ma sappiamo bene che un processore non può essere giudicato solo dal clock e questi numeri potrebbero essere ingannevoli, un test sul campo è l’unico che realmente può riuscire a decretare se un processore è migliore rispetto ad un altro.

Inoltre, rispetto al trio di Intel col quale è stato confrontato, Ryzen 5 3500 ha più specifiche a suo favore come la cache (32 MB contro i 9 MB degli Intel) e il supporto per l’interfaccia PCIe 4.0 e il controller di memoria DDR4-3200.

Parliamo di prezzi, o meglio proviamo ad ipotizzare la fascia di prezzo all’interno della quale dovrebbe piazzarsi questa CPU. Sappiamo che il Ryzen 5 3600 (6 core e 12 thread) ha un prezzo consigliato di 199 dollari, quindi sicuramente il 3500 non potrà che avere un prezzo inferiore.

Uno dei suoi diretti concorrenti, il Core i5-9400 ha invece un prezzo di 182 dollari. Se AMD sarà in grado di posizionare il Ryzen 5 3500 tra i 150 e i 185 dollari allora potrebbe creare un discreto terremoto nel mercato delle “CPU budget”.