AMD Ryzen 7 5800X3D è ormai vicino al lancio ufficiale. La nuova CPU con tecnologia 3D V-Cache era già comparsa in alcuni benchmark pubblicati da XanxoGaming, che ci avevano dato un anticipo di un confronto con Intel Core i9-12900KF su Shadow of Tomb Raider, che vedeva vincitore il nuovo Ryzen.

XanxoGaming ha finalmente rilasciato i benchmark completi, attesi nelle ultime ore. La configurazione di prova di entrambe le CPU comprende nuovamente la 3080 Ti e 32GB (4×8) di memoria RAM DDR4 CL14 a 3200MHz. I test sono stati eseguiti su Windows 10 21H2 con 11 titoli differenti, alle risoluzioni di 720p e 1080p. C’è da far notare che l’uso di Windows 10 penalizza il processore Intel, in quanto come sappiamo l’architettura ibrida è studiata per lavorare in sintonia con Windows 11, la versione più recente del sistema operativo Microsoft.

Ryzen 7 5800X3D benchmark

Dove AMD Ryzen 7 5800X3D è davanti, il divario contro l’i9-12900KF è dai 10 ai 40FPS, come nel caso di The Witcher 3 e Final Fantasy XV. Nei test a 720p il 5800X3D rimane dietro a Intel soltanto su Strange Brigade, perdendo una ventina di FPS in media e oltre 10 FPS per quanto riguarda i valori minimi. Negli altri titoli la differenza rimane irrisoria, anche se in questo caso la situazione si capovolge a favore di AMD. Come si può notare dai grafici, la tecnologia 3D V-Cache fa la differenza nei valori di framerate più bassi, ponendo Ryzen 7 5800X3D in vantaggio dai 10 ai 30FPS rispetto al Core i9-12900KF di Intel.

C’è tuttavia da dire che, oltre a una versione di Window non ottimale, la CPU di Intel non fa in questo caso uso di RAM DDR5, con cui avrebbe beneficiato di migliori prestazioni su alcuni titoli. I benchmark pubblicati ci danno ad ogni modo una prima idea del livello prestazionale di Ryzen 7 5800X3D, in attesa del lancio ufficiale che avverrà solo fra poco più di una settimana. Per trarre delle conclusioni, comunque, dovremo aspettare altre recensioni indipendenti e di averlo tra le mani, in modo da effettuare i vari benchmark del caso.