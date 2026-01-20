Il panorama delle CPU gaming ad alte prestazioni si arricchisce di un nuovo tassello potenzialmente esplosivo: un campione pre-produzione del Ryzen 7 9850X3D di AMD sarebbe stato avvistato in funzione a frequenze superiori ai 5,7 GHz, superando di oltre 150 MHz le specifiche preliminari circolate finora. La fuga di notizie arriva da una discussione su forum dedicati all'overclocking estremo, dove uno screenshot di monitoraggio hardware mostra un processore octa-core raggiungere picchi di 5748,71 MHz su tutti i core elencati. Sebbene il nome del modello appaia parzialmente oscurato nell'immagine e la fonte dichiari di averla ricevuta tramite terze parti, il contesto tecnico e la piattaforma utilizzata puntano inequivocabilmente verso il prossimo esponente di punta della gamma X3D con cache 3D V-Cache.

Il Ryzen 7 9850X3D rappresenta l'evoluzione naturale dell'attuale 9800X3D, chip che ha ridefinito gli equilibri nel gaming ad alte prestazioni grazie alla combinazione di architettura Zen 5, cache L3 tridimensionale e frequenze operative finalmente competitive rispetto alle controparti non-X3D. Le indiscrezioni precedenti parlavano di un boost massimo attorno ai 5,6 GHz, con un incremento di circa 400 MHz rispetto al modello base. La rilevazione a 5,75 GHz suggerisce che almeno alcuni campioni di silicio possano spingersi oltre tale soglia, probabilmente attraverso comportamenti firmware ottimizzati, BIOS aggiornati o configurazioni di tuning aggressive. Non si tratterebbe del primo caso: storicamente, i sample pre-release di AMD hanno spesso mostrato margini di manovra superiori alle specifiche ufficiali, margini che poi si sono tradotti in headroom reale per gli appassionati di overclock.

La schermata è emersa in una discussione incentrata sulla Gigabyte X870 AORUS TACHYON ICE, motherboard progettata specificamente per l'overclocking competitivo e dotata di circuiti di alimentazione sovradimensionati, BIOS personalizzabili e supporto esteso per regolazioni di voltaggio e corrente. Questo contesto è tutt'altro che neutrale: difficilmente il sistema fotografato operava con impostazioni stock. Le frequenze rilevate potrebbero derivare da picchi istantanei sotto carichi leggeri o asimmetrici, da configurazioni di validazione spinte al limite, o da interventi manuali su moltiplicatori e tensioni. Le moderne piattaforme Ryzen AM5 modulano il boost attraverso revisioni AGESA, profili di potenza definiti dai produttori di schede madri e interpretazioni variabili dei software di monitoraggio, rendendo ogni screenshot isolato un dato interessante ma non definitivo.

Se confermata su hardware retail, la frequenza di 5,75 GHz rappresenterebbe il picco più elevato mai registrato per un processore X3D in configurazione all-core

Nonostante le inevitabili incertezze, il leak alimenta il dibattito sulle potenzialità di tuning delle CPU con cache impilata. Gli attuali Ryzen 7 9800X3D hanno già dimostrato di poter operare stabilmente tra 5,4 e 5,6 GHz all-core nelle mani di utenti esperti, a patto di disporre di soluzioni di raffreddamento adeguate e silicio di qualità. Un 9850X3D capace di toccare costantemente frequenze superiori offrirebbe maggiore flessibilità per chi vuole estrarre prestazioni extra senza compromettere la stabilità quotidiana, anche se i guadagni reali dipenderanno sempre dall'interazione tra frequenza operativa, latenze della cache L3 aggiuntiva e carico di lavoro specifico. I benchmark sintetici potrebbero mostrare incrementi marginali, mentre scenari sensibili alla latenza memoria o al throughput della cache potrebbero beneficiare maggiormente dell'architettura aggiornata.

Nella comunità dell'overclocking estremo circolano già speculazioni ancora più audaci, con alcuni veterani che ipotizzano la possibilità di raggiungere i 7,0 GHz su silicio finale mediante raffreddamento a azoto liquido o elio. Simili traguardi, se mai raggiunti, resterebbero confinati a sessioni di validazione di brevissima durata piuttosto che a utilizzo quotidiano, soprattutto considerando la densità termica intrinseca dei processori con V-Cache, dove il calore generato dai die impilati limita significativamente i margini di manovra rispetto alle varianti tradizionali. Per ora, il valore di 5,75 GHz rimane un punto di riferimento preliminare, destinato a essere seguito da ulteriori fughe di notizie, aggiornamenti firmware e test retail una volta che AMD formalizzerà il lancio.