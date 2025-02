Ryzen 9 9950X3D, primi indizi sul prezzo: come vi sembra?

Manca sempre meno al lancio dei nuovi AMD Ryzen 9 9950X3D e Ryzen 9 9900X3D, processori dotati di 3D V-Cache che affiancheranno il Ryzen 7 9800X3D e che arriveranno sul mercato entro la fine di marzo.

Si conoscono già diversi dettagli riguardo ai due processori, a partire dal numero di core e thread (16/32 per il top di gamma, 12/24 per il 9900X3D), ma ci sono ancora diverse incognite, a partire dal prezzo. Alcune informazioni emerse in rete potrebbero però cambiare le carte in tavola e aiutarvi già da ora a decidere se aspettare questi processori, o se orientarvi su altro, magari proprio un Ryzen 7 9800X3D, già in commercio da tempo e disponibile all'acquisto, per quanto ancora difficile da reperire.

Il famoso e-commerce americano Newegg si sarebbe fatto sfuggire i prezzi di vendita dei nuovi processori: si parla di 699 dollari per il 9950X3D e 599 dollari per il 9900X3D, cifre in linea con i precedenti modelli e che si tradurrebbero, nel nostro mercato, in circa 799 euro per il 9950X3D e 699 euro per il 9900X3D.

Pur non aumentando rispetto alla passata generazione, si tratta di listini elevati in senso assoluto, specialmente considerando che oggi un 9950X "liscio", sul mercato ormai da tempo, si trova a circa 690 euro su Amazon.

Per la maggior parte dei videogiocatori il Ryzen 7 9800X3D rimarrà senza dubbio l'opzione più interessante, visto che praticamente tutti i giochi moderni non sfruttano più di 8 core fisici e che, se la disponibilità dovesse finalmente migliorare, potrebbe scendere velocemente di prezzo. Il 9900X3D potrebbe rivelarsi interessante per chi vuole più core se seguirà il trend del modello precedente, che calò di prezzo molto in fretta; infine, il 9950X3D rimarrà un processore per pochi, dedicato solamente a chi vuole un top di gamma capace di eccellere tanto nei giochi quanto in altri carichi di lavoro, con software che sfruttano al massimo il gran numero di thread a disposizione.