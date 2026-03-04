Nel panorama delle CPU integrate per desktop AM5, i nuovi processori AMD Ryzen AI 400G e Ryzen AI PRO 400G — nome in codice "Gorgon Point" — stanno emergendo con specifiche tecniche più dettagliate sulle pagine prodotto ufficiali, e uno degli aspetti che ha immediatamente attirato l'attenzione della comunità tech riguarda la connettività PCIe diretta dalla CPU. Rispetto alla generazione precedente, il budget di corsie disponibili risulta sensibilmente ridotto, un elemento che potrebbe influire sulle scelte progettuali di chi intende assemblare sistemi ad alte prestazioni su piattaforma AM5.

Secondo quanto riportato dalla fonte IT Home, questi APU desktop dispongono di 16 corsie PCIe native dalla CPU, ma la piattaforma desktop riserva obbligatoriamente 4 di esse per il collegamento diretto tra CPU e chipset. Questo collegamento CPU-to-chipset è essenziale per abilitare tutta la connettività secondaria della scheda madre: slot M.2 aggiuntivi, controller USB, porte SATA e ulteriori slot di espansione PCIe. Il risultato pratico è che le corsie effettivamente disponibili per GPU e storage ad accesso diretto scendono a un massimo di 12 sui modelli di fascia alta, e addirittura a 10 sulle varianti di livello inferiore.

In un sistema tipico, 12 corsie PCIe dirette dalla CPU riescono comunque a coprire la configurazione più comune: una connessione PCIe x8 per la scheda grafica dedicata nel primo slot e una connessione PCIe x4 per un'unità NVMe collegata direttamente alla CPU. La situazione diventa più critica quando si tenta di popolare il sistema con più unità NVMe su link diretto, oppure quando si installano schede di espansione ad alta larghezza di banda in slot secondari. In questi scenari, i dispositivi aggiuntivi devono transitare attraverso il chipset, condividendo la larghezza di banda del collegamento di uplink e potenzialmente introducendo latenze diverse rispetto a una connessione CPU-diretta.

Il confronto con la generazione precedente è particolarmente significativo. Gli AMD Ryzen 8000G di fascia alta disponevano di un budget dichiarato di 20 corsie totali, con 16 disponibili per i dispositivi. Quella configurazione offriva ai produttori di schede madri una maggiore flessibilità per progettare layout con più slot M.2 su link diretto o soluzioni di espansione più elaborate. La riduzione nel Ryzen AI 400G implica una maggiore dipendenza dall'espansione gestita dal chipset, il che non è necessariamente un problema per build tradizionali, ma rappresenta un vincolo da valutare attentamente per configurazioni orientate allo storage intensivo.

Un ulteriore elemento degno di nota riguarda la disponibilità commerciale: al momento, i Ryzen AI 400G compaiono nei listini solo con codici prodotto in formato "tray", ovvero destinati a operatori OEM e system integrator, senza identificativi per la versione retail in confezione boxed. Questo schema di distribuzione è tipicamente associato a un lancio inizialmente orientato ai produttori di sistemi completi, il che potrebbe ritardare la disponibilità per gli acquirenti DIY nei canali al dettaglio come Amazon.

Per la maggior parte dei sistemi desktop tradizionali, il limite a 12 corsie dirette non rappresenta un ostacolo insormontabile: chi prevede una singola GPU discreta e un solo SSD NVMe ad alte prestazioni non dovrebbe riscontrare problemi pratici. La questione diventa rilevante soprattutto per chi pianifica build con due o più unità NVMe su link diretto, per workstation con schede di acquisizione o acceleratori AI, o per configurazioni che sfruttano al massimo la larghezza di banda del bus PCIe 5.0. In questi casi, è fondamentale verificare attentamente le specifiche prima di scegliere la piattaforma.