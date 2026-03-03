Il confine tra intelligenza artificiale e produzione industriale sta per spostarsi in modo significativo, e Samsung Electronics si posiziona come protagonista di questa transizione con un piano articolato e dalle ambizioni concrete. L'azienda coreana ha annunciato la propria roadmap per trasformare l'intera rete produttiva globale in fabbriche completamente guidate dall'AI entro il 2030, un obiettivo che coinvolge ogni fase della catena del valore: dalla logistica dei materiali in ingresso fino alla spedizione del prodotto finito. Per chi segue il settore tech e gaming, questa notizia ha implicazioni dirette: Samsung produce chip, display e componenti che finiscono nelle console, nei PC gaming e negli smartphone su cui girando i titoli più esigenti del momento.

Il cuore tecnologico di questa trasformazione è l'AI Agentica, una tipologia di intelligenza artificiale capace di pianificare, eseguire e ottimizzare autonomamente le proprie decisioni in funzione di obiettivi predefiniti. Non si tratta di semplice automazione, ma di sistemi in grado di adattarsi al contesto operativo in tempo reale, una distinzione fondamentale. Significativamente, Samsung ha già introdotto questa tecnologia nei dispositivi consumer con la serie Galaxy S26, e ora intende trasportare lo stesso know-how sviluppato in ambito mobile direttamente nelle sue linee produttive.

Codice sconto copiato! Se l'Intelligenza Artificiale è il tuo futuro, iscriviti subito alla AI Week 2026 per approfondire tutti questi temi con gli esperti. Utilizza il codice sconto esclusivo per i lettori di Tom's Hardware:

Acquista il tuo biglietto prima che sia troppo tardi!

Iscriviti ora!

Sul piano pratico, l'implementazione si tradurrà in agenti AI specializzati per il controllo qualità, la produzione e la logistica, affiancati da simulazioni basate su digital twin — repliche virtuali degli stabilimenti fisici che consentono di testare scenari e pre-validare decisioni prima di applicarle nel mondo reale. Questo approccio punta a ridurre gli errori di produzione e ad aumentare la standardizzazione della qualità su scala globale, un obiettivo critico per un'azienda con fabbriche distribuite in più continenti.

L'integrazione dell'AI si estenderà anche alle operazioni legate ad Ambiente, Salute e Sicurezza (EHS), con sistemi di rilevamento proattivo e prevenzione automatizzata dei rischi. Negli ambienti a rischio o con accesso umano limitato, entreranno in campo Environmental Safety Robots collegati ai digital twin, progettati per monitorare continuamente le condizioni operative e intervenire preventivamente in caso di pericolo.

«La prossima fase dell'innovazione manifatturiera consiste nella creazione di ambienti autonomi in cui l'AI comprenda realmente i contesti operativi in tempo reale ed esegua in modo indipendente decisioni ottimali» — YoungSoo Lee, Executive Vice President Samsung Electronics

La roadmap robotica di Samsung è altrettanto ambiziosa: l'azienda sta introducendo progressivamente robot umanoidi e specializzati lungo le linee produttive, suddivisi per funzione. Gli Operating Robots gestiranno le operazioni di linea e gli impianti, i Logistics Robots si occuperanno della movimentazione autonoma dei materiali, mentre gli Assembly Robots saranno dedicati alle attività di produzione di precisione. Un ecosistema robotico integrato che ricorda, per complessità e ambizione, i sistemi multi-agente già esplorati nel gaming con le AI dei titoli strategy più avanzati.

Sul fronte della comunicazione istituzionale, Samsung presenterà questa visione al grande pubblico industriale in due occasioni distinte. La prima è il MWC 2026 di Barcellona, dove la strategia di AI industriale e la visione basata su digital twin saranno messe in mostra con focus su sicurezza ed efficienza in contesti operativi reali. La seconda è il Samsung Mobile Business Summit (SMBS), evento privato su invito che quest'anno celebra il suo decimo anniversario e che rappresenta la vetrina privilegiata per clienti e partner B2B.

Proprio all'SMBS, Samsung presenterà la propria "strategia di governance per l'espansione dell'autonomia dell'AI", con particolare attenzione all'integrazione di meccanismi di sicurezza fin dalla fase di progettazione. Un segnale che l'azienda è consapevole delle implicazioni etiche e operative legate all'espansione dell'AI autonoma in contesti industriali, cercando di costruire fiducia nei confronti di partner e clienti globali prima ancora di scalare il sistema.