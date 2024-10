Un PC gaming senza questo monitor? Impossibile! Niente scuse, oggi a soli 279€

Se avete investito in un PC da gaming di alto livello, non potete assolutamente abbinarlo a un monitor di bassa qualità, poiché ciò comprometterebbe l'intera esperienza di gioco che la potenza del vostro computer può offrire. Non è necessario optare per un monitor che supera i 1.000€, soprattutto se il budget è limitato. Tuttavia, con l'offerta attuale di Amazon sul Samsung Odyssey G5 (C34G55), spendere 279€ è decisamente consigliato. Questo monitor, infatti, ha un valore molto superiore e oggi è disponibile con uno sconto del 43%, un'opportunità imperdibile.

Samsung Odyssey G5 (C34G55), chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Odyssey G5 si rivela un monitor impeccabile per gli appassionati di gaming alla ricerca di un modello che elevi la propria esperienza ludica a nuove vette. Con il suo ampio schermo curvo di 34 pollici, una risoluzione WQHD che assicura un dettaglio visivo sorprendente e il supporto HDR10 per una gamma di colori intensa e profonda, questo monitor è progettato per immergervi nei vostri mondi virtuali preferiti.

La combinazione di un refresh rate di 165 Hz e un tempo di risposta di soli 1 ms garantisce una fluidità d'immagine senza eguali, cruciali per i videogiochi più veloci e competitivi, mentre la tecnologia FreeSync Premium previene qualsiasi effetto di tearing o stuttering, garantendo un gameplay così fluido da sentirsi parte integrante dell'azione. Non è solo il giocatore hardcore a trarre vantaggio dalle prestazioni eccellenti del Samsung Odyssey G5, ma anche gli utenti che si occupano della creatività digitale e che richiedono una fedeltà colore accurata e dettagli definiti per il loro lavoro.

Il monitor è inoltre dotato di caratteristiche pensate per il benessere visivo, come la tecnologia Flicker Free e l'Eye Saver Mode, rendendolo adatto per lunghe sessioni di utilizzo senza affaticare la vista. Il prezzo di 279€, notevolmente ridotto rispetto al suo prezzo originale, rende il Samsung Odyssey G5 un investimento di valore sia per i gamer che cercano di potenziare la propria postazione di gioco sia per coloro che desiderano elevare la qualità del proprio spazio di lavoro.

