Samsung Odyssey G5 in SCONTO del 41%: prestazioni al TOP al MINIMO STORICO!

Se siete alla ricerca di un monitor gaming di fascia alta, il Samsung Odyssey G5 potrebbe essere la soluzione ideale, soprattutto grazie all’eccezionale offerta disponibile su Amazon. In questo momento, il monitor è in sconto a soli 236,99€, con un risparmio del 41% rispetto al prezzo consigliato di 399€ e del 5% rispetto al prezzo più basso recente di 249,90€. Un'occasione davvero imperdibile, considerando che si tratta del minimo storico per questo prodotto dalle caratteristiche tecniche avanzate. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori monitor gaming per ulteriori consigli.

Samsung Odyssey G5, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor Samsung Odyssey G5 da 27 pollici, con risoluzione QHD (2.560x1.440 pixel) e pannello IPS, è una scelta eccellente per chi desidera una qualità visiva senza compromessi. Il monitor offre una densità di pixel pari a 1,7 volte quella del Full HD, garantendo immagini nitide e dettagliate che migliorano l’esperienza di gioco e la fruizione di contenuti multimediali. Il pannello IPS assicura colori brillanti e accurati da qualsiasi angolazione, rendendolo ideale non solo per il gaming ma anche per la grafica e il design.

Un altro punto di forza del Samsung Odyssey G5 è il refresh rate di 180Hz e il tempo di risposta di 1ms (GtG), che offrono una fluidità eccezionale durante le sessioni di gioco più intense. Questa frequenza di aggiornamento permette di eliminare il ritardo nelle immagini e rende ogni azione straordinariamente fluida, permettendovi di reagire con precisione in tempo reale. Anche le scene più concitate saranno prive di sfocature, garantendo un'esperienza immersiva senza precedenti.

Grazie alla tecnologia AMD FreeSync e Adaptive Sync, il Samsung Odyssey G5 riduce al minimo i problemi di tearing e stuttering, sincronizzando in modo perfetto il monitor con la scheda grafica. Ciò si traduce in una fluidità impeccabile non solo durante il gaming, ma anche nella visione di film e contenuti video. Inoltre, la certificazione VESA DisplayHDR 400 offre un contrasto migliorato, con neri profondi e bianchi brillanti, aiutandovi a cogliere anche i dettagli più nascosti nelle scene più buie.

Dotato di porte HDMI, DisplayPort e ingresso audio, questo monitor è estremamente versatile e compatibile con diversi dispositivi. La presenza della tecnologia Flicker Free riduce l’affaticamento degli occhi, rendendolo perfetto per lunghe sessioni di utilizzo, sia durante il lavoro che nel tempo libero. La possibilità di regolare l’altezza (HAS) e la funzione Pivot completano il pacchetto, rendendo questo monitor ergonomico e adattabile a qualsiasi postazione.

In definitiva, se siete appassionati di gaming o professionisti alla ricerca di un monitor affidabile e performante, il Samsung Odyssey G5 rappresenta una delle migliori soluzioni sul mercato, specialmente a questo prezzo. Approfittate dell’offerta su Amazon prima che sia troppo tardi!

Vedi offerta su Amazon