Intel arranca nei semiconduttori, Samsung si appresta a superarli

Samsung Electronics si appresta a riconquistare la posizione di principale fornitore mondiale di semiconduttori nel 2024, superando Intel, secondo quanto riportato dalla società di ricerche di mercato Gartner il 26 gennaio. Questo segnala un ritorno al vertice per Samsung, anche se le classifiche non includono TSMC di Taiwan, il più grande produttore di semiconduttori a contratto al mondo.

Dopo aver affrontato un calo di redditività nei prodotti DRAM e NAND flash, Samsung Electronics sembra aver registrato una notevole ripresa delle vendite lo scorso anno. La società coreana è stimata aver raggiunto ricavi da semiconduttori pari a 66,5 miliardi di dollari nel 2023, con un aumento del 62,5% rispetto all'anno precedente.

SK Hynix, il secondo produttore mondiale di chip di memoria dopo Samsung Electronics, dovrebbe salire al quarto posto. L'azienda ha beneficiato della sua posizione di leadership nel mercato delle memorie ad alta larghezza di banda (HBM), cresciuto rapidamente grazie alla forte domanda di intelligenza artificiale.

Gartner stima che le vendite globali di semiconduttori abbiano raggiunto 626 miliardi di dollari lo scorso anno, in aumento del 18,1% rispetto ai 530 miliardi del 2022. I ricavi combinati dei primi 25 fornitori mondiali di semiconduttori sarebbero aumentati del 21,1%, portando la loro quota di mercato complessiva dal 75,3% al 77,2%.

Mentre le vendite di chip ad alte prestazioni come gli HBM sono aumentate sulla scia del boom globale dell'IA, la domanda di chip per uso generale ha vacillato a causa di un più ampio rallentamento del mercato dei semiconduttori. Ciò ha portato a fortune alterne per le aziende del settore.

"Le vendite di chip di memoria, che erano diminuite per due anni consecutivi, sono rimbalzate significativamente lo scorso anno", ha dichiarato Gartner. "Samsung dovrebbe aver raggiunto un tasso di crescita annuale composto del 4,9% nei cinque anni fino al 2024."