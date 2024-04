Samsung vuole usare acqua di fogna nelle sue fabbriche di chip

L'importanza dell'acqua nel settore dei semiconduttori è cruciale, e le preoccupazioni legate allo stress idrico non possono essere ignorate. Poiché queste problematiche superano i confini nazionali, è essenziale che i vari attori, comprese le organizzazioni internazionali e i governi, collaborino per trovare soluzioni sostenibili alla gestione delle risorse idriche.

Inoltre, con la designazione del 22 marzo come "Giornata Mondiale dell'Acqua" da parte dell'ONU, numerose aziende hanno cominciato ad assumersi delle responsabilità pubbliche in merito all'utilizzo sostenibile dell'acqua.

L'industria dei semiconduttori, in particolare, utilizza quantità significative di acqua in varie fasi del processo di produzione, come nella pulizia dei wafer, dove è necessaria acqua altamente purificata.

L'acqua "ultrapura", come viene chiamata nel settore, è essenziale per garantire la qualità dei chip, al punto che viene spesso definita il "sangue vitale" dei semiconduttori.

Data la grande quantità di acqua richiesta quotidianamente per produrre semiconduttori, la gestione delle risorse idriche diventa una priorità critica.

Samsung Semiconductor, in risposta alla crescente domanda di semiconduttori, sta espandendo le proprie linee di produzione, aumentando così il fabbisogno di acqua industriale.

Tuttavia, l'azienda sta attivamente esplorando soluzioni per garantire un'approvvigionamento stabile di acqua industriale, riducendo al minimo l'impatto sull'aumento del consumo d'acqua.

Una delle soluzioni adottate da Samsung Semiconductor è il riutilizzo delle acque reflue pubbliche (molto banalmente le acque di fogna). Attraverso un memorandum d'intesa firmato con il Ministero dell'Ambiente e altre istituzioni, l'azienda si è, difatti, impegnata a convertire le acque reflue in acqua industriale.

Questo piano prevede di fornire fino a 400.000 tonnellate di acqua al giorno, contribuendo significativamente a mitigare lo stress idrico. Il riutilizzo delle acque reflue pubbliche permette di massimizzare la disponibilità di acqua industriale senza esaurire le fonti idriche naturali.

In conclusione, l'impegno di Samsung Semiconductor nel trovare soluzioni innovative per affrontare lo stress idrico nel settore dei semiconduttori dimostra un forte impegno verso la sostenibilità ambientale e la gestione responsabile delle risorse idriche.