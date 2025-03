Sapphire RX 9070: la spugna nascosta che danneggia le GPU

Un problema insolito affligge le nuove schede grafiche AMD Radeon 9070 prodotte da Sapphire. Diversi proprietari delle recenti GPU stanno, infatti, riscontrando potenziali rischi di surriscaldamento a causa di materiali di imballaggio che dovrebbero essere rimossi prima dell'installazione, ma che passano facilmente inosservati.

La divisione giapponese di Sapphire ha recentemente diffuso un comunicato ufficiale tramite il distributore Ask Corporation, avvertendo gli utenti della necessità di controllare accuratamente i propri dispositivi per individuare ed eliminare questi elementi di protezione prima dell'uso.

Una spugna invisibile che compromette le prestazioni

I modelli coinvolti in questa problematica sono specificamente tre: Sapphire Pure Radeon RX 9070 XT Gaming OC, Pulse Radeon RX 9070 XT Gaming e Pure Radeon RX 9070 Gaming OC. In queste schede, un materiale spugnoso grigiastro è stato inserito tra il dissipatore e la scocca esterna come protezione durante il trasporto, ma deve assolutamente essere rimosso prima dell'utilizzo.

La criticità sta nel fatto che questo materiale è difficilmente individuabile, poiché si mimetizza perfettamente con i componenti metallici della scheda grafica, essendo dello stesso colore grigio del dissipatore. Molti utenti potrebbero quindi utilizzare la GPU senza rimuovere questi elementi protettivi, ignari della loro presenza.

L'utilizzo della scheda grafica senza rimuovere il materiale di protezione può compromettere seriamente le sue capacità di raffreddamento.

Secondo quanto comunicato da Sapphire: "Ci scusiamo per l'inconveniente, ma desideriamo informarvi riguardo al materiale di ammortizzazione presente sulle RX 9070 e RX 9070 XT". La nota prosegue spiegando che il mantenimento di questi cuscinetti protettivi durante l'utilizzo del prodotto può causare due problemi principali: riduzione della capacità di raffreddamento e potenziale malfunzionamento dell'hardware.

Come rimuovere la spugna senza danneggiare la scheda

Ask Corporation ha fornito istruzioni dettagliate per la rimozione sicura di questi elementi. Il materiale protettivo è posizionato nel dissipatore sul retro del prodotto e può essere estratto spingendolo nella direzione indicata dalle frecce nei diagrammi forniti. È fondamentale non tentare di tagliarlo con oggetti affilati come taglierini o cacciaviti, poiché questo potrebbe danneggiare irreparabilmente la scheda.

Per i casi più complessi, l'azienda suggerisce di rimuovere un adesivo specifico e una vite di supporto per creare lo spazio necessario all'estrazione del materiale. Fortunatamente, questa operazione non invalida la garanzia del prodotto, come esplicitamente confermato da Sapphire Giappone in risposta alle preoccupazioni degli utenti.

Non tutte le spugne vanno rimosse

Un aspetto importante da considerare è che non tutti i materiali spugnosi presenti sulle schede Sapphire devono essere rimossi. L'azienda ha chiarito che "anche nei modelli NITRO+ è presente una sottile spugna incollata al dissipatore, ma questa serve per la protezione dei cavi, quindi non rimuovetela".

Per i possessori di queste schede grafiche che hanno notato temperature particolarmente elevate durante l'uso, la rimozione di questi cuscinetti protettivi potrebbe rappresentare una soluzione semplice ed efficace per migliorare le prestazioni termiche del dispositivo. Un controllo accurato della scheda grafica è quindi consigliato a tutti i possessori di questi modelli, specialmente se acquistati di recente.

Questa situazione, seppur non critica come potrebbe essere un difetto di progettazione, rappresenta comunque un promemoria importante: controllare sempre minuziosamente i nuovi componenti hardware prima dell'installazione nel proprio sistema, prestando attenzione a tutti gli elementi di imballaggio che potrebbero compromettere il corretto funzionamento.