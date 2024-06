Sblocca un internet senza restrizioni con TunnelBear VPN e risparmia il 58%

Nel panorama attuale, dove la tutela della privacy online assume un ruolo sempre più cruciale, ottenere una VPN premium è diventato sia più semplice che più economico. TunnelBear, noto per la sua interfaccia intuitiva e le sue prestazioni, ha lanciato interessanti offerte sui suoi abbonamenti VPN. Al momento, è possibile usufruire di sconti fino al 58%: il piano annuale è disponibile con una riduzione del 50%, mentre il piano biennale offre uno sconto ancora maggiore, arrivando appunto al 58%.

TunnelBear, chi dovrebbe abbonarsi?

TunnelBear è il servizio ideale per chi cerca una VPN facile da utilizzare, perfetta per i neofiti. La sua interfaccia è stata infatti concepita per essere estremamente intuitiva (non che le VPN fossero complesse di per sé, ma TunnelBear riesce a renderle ancora più accessibili), eliminando la necessità di configurazioni complesse e rendendola perfetta per chi desidera una soluzione veloce e senza complicazioni.

È particolarmente consigliata per chi utilizza la VPN sporadicamente, ad esempio per proteggere i propri dati su reti Wi-Fi pubbliche, accedere a contenuti con restrizioni geografiche durante i viaggi, o migliorare la propria privacy online senza dover affrontare funzioni complesse e spesso non necessarie.

Nonostante la sua semplicità d'uso, TunnelBear non sacrifica la sicurezza. Fornisce una crittografia di alto livello, protezione contro le perdite di DNS/IP e un kill switch automatico che garantisce la protezione dei dati dell'utente anche in caso di disconnessioni improvvise. Queste caratteristiche rendono TunnelBear un servizio affidabile per chi vuole unire facilità d'uso e sicurezza a un prezzo competitivo.

