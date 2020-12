Sbloccate il potenziale del vostro Ryzen mobile con questo strumento

Il Ryzen Controller Team, che non è connesso in alcun modo ad AMD, ha sviluppato il software Ryzen Controller per consentire agli utenti di overcloccare o, al contrario, effettuare un underclocking sui loro notebook equipaggiati con CPU Ryzen. Sostanzialmente si tratta di una versione non ufficiale dello strumento Ryzen Master di AMD, ma per computer portatili.

Non esistono due notebook uguali; pertanto, non esiste uno strumento universale che offra agli utenti il ​​controllo completo sul processore Ryzen al suo interno. Avendo notato questa necessità, un gruppo di appassionati ha creato insieme il software Ryzen Controller. Lo strumento supporta la maggior parte dei processori mobile di AMD, inclusi Ryzen 2000 (Raven Ridge), Ryzen 3000 (Picasso) e persino gli ultimi Ryzen 4000 (Renoir).

Il software consente di accedere alle opzioni avanzate che determinano il comportamento del processore. Ovviamente, trattandosi di uno strumento non ufficiale, l’uso del Ryzen Controller è a rischio e responsabilità dell’utente.

Ryzen Controller vi consente di modificare diversi parametri sia del processore che della componente grafica delle APU AMD. Sono disponibili opzioni per controllare la temperatura e i limiti di potenza del chip, nonché per aumentare i parametri delle frequenze. In sostanza, potete overcloccare il vostro processore per maggiori prestazioni, o persino eseguirne l’underclock per risparmiare energia (e batteria) e ridurre il rumore della ventola. Il programma vi consente anche di salvare le vostre impostazioni individualmente in modo da poterle cambiare con solo clock, da richiamare in base a vari scenari di utilizzo.

La buona notizia è che Ryzen Controller non è nemmeno esclusivo per gli utenti di Windows 10. Il software è disponibile anche per distribuzioni Linux come Debian e Red Hat.