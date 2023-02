Siete alla ricerca di una scheda video ad alte prestazioni a un prezzo ragionevole? Allora questa è la notizia che fa per voi! Vi informiamo infatti che Yeppon propone una serie di GPU Nvidia, leader mondiale nella produzione di schede video, a prezzi vicinissimi ai modelli Founder Edition e in alcuni casi addirittura inferiori. Un’occasione imperdibile per tutti coloro che desiderano migliorare la propria esperienza di gioco o lavorativa, qualora si utilizzino ad esempio software dove si necessita di tanta potenza di elaborazione.

Con il mercato delle schede video che vede quasi un dominio assoluto di Nvidia nella fascia premium, è diventato sempre più raro trovare schede video del cosiddetto “brand verde” a prezzi ragionevoli, rendendo questa un’opportunità unica e irripetibile. Le proposte riguardano tutti i modelli di ultima generazione presentati finora da Nvidia, ossia quelli della famiglia RTX 4000, partendo dalla RTX 4070 Ti fino ad arrivare alla RTX 4090. Le schede sono personalizzate da PNY, rendendo ancora più convincenti queste offerte rilasciate da Yeppon.

PNY è infatti un produttore che pone molta attenzione alla personalizzazione dei componenti hardware migliorando, ove possibile, le prestazioni del componente originale. Realizza inoltre diverse versioni di una stessa scheda video, con e senza illuminazione RGB, venendo in contro alle esigenze anche di chi cerca una soluzione che renda il proprio PC bello da vedere oltre che potente.

Le proposte, come detto, sono diverse e nonostante siano tutte interessanti, la più convincente riguarda la RTX 4080 XLR8 VERTO, dal momento che viene proposta a una cifra inferiore rispetto alla Founder Edition, vale a dire a 1.349,99€, con uno sconto di 250 euro. Vi è anche lo stesso modello dotato però di illuminazione RGB e overclock di fabbrica, proposto a 1.549,99€, con un altrettanto sconto di 250 euro.

Se preferite puntare alle massime prestazioni, installando nel vostro PC una scheda video in grado di garantire prestazioni all’avanguardia in gaming e non solo anche nei prossimi anni, allora vi farà piacere scoprire che la potentissima RTX 4090 può essere acquistata con solo 100 euro in più rispetto alla Founder Edition, il cui prezzo ufficiale in Italia è di 1.899,00€. Cercate una GPU meno potente ma sempre all’avanguardia? Allora la RTX 4070 Ti farà al caso vostro. Yeppon propone il modello custom di PNY a 949,99€, che corrispondono a soli 30 euro in più rispetto al prezzo della scheda originale.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Yeppon dedicata a queste offerte, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!