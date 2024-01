MA CHE BOMBA! Apple Magic Mouse a meno di 79€!

Se sei un utilizzatore di Mac o iPad alla ricerca di un mouse che non solo offra prestazioni impeccabili, ma presenti anche un design elegante, la scelta più ovvia è orientarsi verso i prodotti Apple, in particolare verso il Magic Mouse. Questo mouse, il quale rappresenta il mouse ufficiale prodotto da Cupertino, è oggi più avanzato che ma, e oggi anche più conveniente che mai: Amazon lo propone scontato del 21%, rendendolo acquistabile a soli 79,00€ anziché 99,99€!

Apple Magic Mouse, chi dovrebbe acquistarlo?

Ovviamente, il Magic Mouse è la scelta ideale per gli utenti Mac, Macbook o anche iPad, che sono alla ricerca di un mouse stiloso e funzionale, che possa funzionare senza alcun problema di compatibilità con i propri dispositivi. Con la sua superficie Multi-Touch, questo mouse vi catturerà per l'intuitività dei gesti di sfoglio e scorrimento, trasformando la navigazione e l'interazione con il vostro dispositivo in un’esperienza senza pari. Inoltre, non ci sono pile da cambiare, grazie alla batteria ricaricabile con settimane di autonomia.

Professionisti e studenti che desiderano massimizzare la produttività trovano nel Magic Mouse un alleato perfetto, dato che la connessione wireless via Bluetooth permette un abbinamento istantaneo ed efficace (la compatibilità è garantita per chi possiede un Mac con OS X 10.11 o versioni successive oppure un iPad con iPadOS 13.4 o successivo). Si tratta, dunque, di una scelta mirata principalmente agli utenti Apple, ed è a loro che rivolgiamo l'invito ad acquistarlo senza esitazione.

Il Magic Mouse è, infatti, un prodotto che raramente viene scontato, rendendo ancora più conveniente l'acquisto quando si trova a un prezzo vantaggioso su piattaforme affidabili come Amazon. È importante sottolineare che, incredibilmente, Apple non offre sconti nemmeno durante periodi di promozioni diffusi, come il Black Friday. Pertanto, sperare di ottenere un prezzo più favorevole direttamente dall'Apple Store è un'illusione, rendendo la scelta di approfittare dell'offerta attuale ancora più sensata.

