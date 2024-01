Apple Magic Keyboard CROLLA a 105€! Occasione IMPERDIBILE

Se cercate la tastiera perfetta da abbinare ai vostri dispositivi Apple, la soluzione ideale è sicuramente la Magic Keyboard che oggi viene proposta, nella sua versione con tastierino numero a soli 105€, con uno sconto rispetto al prezzo consigliato di ben 20€. Questa tastiera wireless è progettata per garantirvi il massimo comfort e precisione ed è compatibile con Mac, iPad e iPhone.

Apple Magic Keyboard con tastierino numerico, chi dovrebbe acquistarla?

La Magic Keyboard con tastierino numerico di Apple rappresenta un’offerta imperdibile e vi sorprenderà per la sua libertà di movimento e la praticità di utilizzo, che si abbina al design elegante con finitura argento e un layout ottimizzato. Questa tastiera soddisfa le esigenze di coloro che manipolano spesso dati e fogli di calcolo, grazie al suo comodo tastierino numerico. Inoltre, la batteria ricaricabile offre settimane di autonomia, eliminando lo stress dei frequenti ricaricamenti.

La Magic Keyboard si adatta perfettamente a professionisti e studenti che necessitano di una risposta tattile precisa e veloce per aumentare la propria produttività. Coloro che hanno un Mac, iPad o iPhone troveranno in questo prodotto un alleato indispensabile per il lavoro e lo studio a distanza, con il vantaggio aggiuntivo di un gadget elegante e all'avanguardia da esibire sulla propria scrivania.

Con un prezzo di soli 105,00€, rispetto al prezzo consigliato di €135,00, questa tastiera non solo vi catturerà per la sua estetica e il suo layout ingegnoso, ma anche per il comfort e la durabilità che offre. È l'accessorio indispensabile per un'esperienza d'uso senza paragoni, che vi permetterà di lavorare con estrema fluidità.

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!