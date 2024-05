Scopri l'offerta N26 Business Smart per aziende e partite IVA

N26 Business Smart è il conto corrente dedicato ai freelance e ai professionisti con partita IVA che desiderano gestire le proprie finanze in modo semplice e veloce. Con un canone ridotto di soli 4,90 € al mese, questo conto corrente online offre una serie di servizi inclusi come l'IBAN italiano, prelievi gratuiti in Italia e nella zona euro, pagamenti senza commissioni in qualsiasi valuta e un cashback dello 0,1% su ogni acquisto effettuato con la Mastercard Business inclusa nel conto. L'offerta è valida fino al 30 giugno, quindi non perdere l'opportunità di ottimizzare la gestione delle tue spese aziendali a un prezzo super conveniente.

Prima di effettuare l'iscrizione, consigliamo ai lettori di leggere i termini e condizioni riportati sul sito di N26

Apri il tuo conto N26 Business Smart

Conto N26 Business Smart, a chi serve?

N26 Business Smart è un conto corrente digitale pensato per i freelance e i professionisti con partita IVA che necessitano di uno strumento flessibile e moderno per la gestione delle proprie finanze. Grazie alla possibilità di effettuare operazioni bancarie direttamente dallo smartphone, monitorare entrate e uscite con statistiche dettagliate e risparmiare automaticamente per le tasse, N26 Business Smart semplifica la vita di chi ha una gestione autonoma delle proprie finanze. Scegliendo questo conto, potrai dedicare più tempo alla tua attività e meno alla burocrazia bancaria.

Ma non è finita qui. N26 Business Smart ti offre prelievi gratuiti in Italia e nella zona euro, pagamenti contactless e una Mastercard Business personalizzabile. La sua app avanzata permette una gestione completa del conto, inclusi limiti di spesa, blocco/sblocco carta e cambio PIN. Con la funzione "Spaces", puoi creare fino a 10 spazi di risparmio separati e impostare regole di risparmio automatico. La funzionalità MoneyBeam consente trasferimenti di denaro istantanei tra utenti N26. Inoltre, l'estratto conto è scaricabile in formato CSV o PDF per una dichiarazione dei redditi senza stress, il tutto con un supporto clienti disponibile in più lingue.

N26 Business Smart è un'opzione conveniente per chi cerca un conto corrente business completo e intuitivo, totalmente gestibile tramite smartphone o web app. I principali vantaggi includono la gestione delle spese aziendali in modo automatizzato, prelievi gratuiti, pagamenti senza commissioni e un cashback mensile sugli acquisti. Inoltre, la sicurezza avanzata e il supporto clienti multilingue garantiscono un'esperienza bancaria senza stress, permettendoti di concentrarti sul successo della tua attività. Fino al 30 giugno 2024 potete aprire un conto corrente N26 Business Smart pagando un canone ridotto di soli 4,90€ al mese!