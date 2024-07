Scoperta versione fasulla di Windows 11 "Edizione Governo", ora è allarme sicurezza

Una recente versione trapelata di Windows 11, denominata "Edizione Governo", sta attirando l'attenzione per le sue particolarità, tra cui l'assenza di tracciamento di dati dell'utente (telemetry tracking) e la mancanza di app installate di default. Tuttavia, analisi più dettagliate suggeriscono che questa cosiddetta edizione "speciale" potrebbe non essere autentica, ma piuttosto un'opera modificata da terzi.

La cosiddetta "Edizione Governo" di Windows 11 prometteva un'esperienza utente priva di qualsiasi applicazione preinstallata non essenziale per il funzionamento del sistema operativo. Questo tipo di configurazione sarebbe stato, ovviamente, particolarmente attraente per gli utenti entusiasti di informatica che preferiscono una versione del sistema operativo senza servizi aggiuntivi offerti da Microsoft. Nonostante ciò, le indagini condotte dal ricercatore noto su internet come pivotman319 hanno rivelato che questa edizione è in realtà un lavoro di modifica non autorizzato, basato su una fusione tra Windows 11 Pro e alcuni pacchetti residui dell'edizione Enterprise G rilevati sui server di aggiornamento di Windows.

Cos'è Enterprise G?

L'edizione Enterprise G di Windows era stata introdotta inizialmente con Windows 10 nel 2017, destinata esclusivamente al governo cinese. Il lavoro di modifica per creare l'ISO falso includeva la rimozione manuale di tutte le app in-box, la configurazione di uno script personalizzato per l'attivazione automatica del sistema operativo, oltre alla cancellazione dei log CBS per nascondere le manipolazioni fatte al sistema.

L'ISO alterato di Windows 11 Edizione Governo era intitolato in modo da sembrare ufficiale, ma Microsoft ha chiarito che non esiste una vera versione del governo di Windows 11, a parte l'Enterprise G. La raccomandazione di Microsoft ai governi globali è, quindi, di utilizzare la versione standard di Windows 11 Enterprise.

Per chiunque abbia scaricato e installato questa versione falsificata nei giorni scorsi, è consigliato rimuovere il software quanto prima, considerando il rischio potenziale legato all'utilizzo di versioni software non autentiche e potenzialmente non sicure.