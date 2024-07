Secondo Micron le memorie GDDR7 aumenteranno del 30% le prestazioni di gioco

Micron ha appena condiviso una prospettiva molto interessante per tutti i gamer che cercano in ogni modo di ottenere il massimo delle prestazioni di gioco. Secondo il colosso delle memorie, la nuova tecnologia GDDR7 per le memorie grafiche offrirà un miglioramento del 30% in termini di prestazioni. La notizia è stata scoperta su X (Twitter) da Harukaze5719.

Nello specifico, il nuovo standard di memoria grafica dovrebbe aumentare del 30% gli FPS rispetto alle memorie GDDR6 (comprese G6 e G6X). Questo miglioramento si applica sia ai titoli focalizzati sul ray tracing che ai giochi basati esclusivamente su rasterizzazione.

Micron afferma che questi risultati saranno notabili sulle memorie GDDR7 a 32Gb/s e che l'aumento di cui sopra è inteso rispetto alle attuali GDDR6 (non-X) a 20Gb/s, al momento una delle velocità più elevate sul mercato per la memoria standard GDDR6. Sebbene Micron non abbia condiviso quali benchmark siano stati eseguiti per ottenere il valore del 30%, un miglioramento del 30% è considerevole se attribuibile solo alla memoria.

Ci sono molte prove a supporto delle affermazioni di Micron. La nuova GDDR7 vanta un impressionante miglioramento del 60% della larghezza di banda rispetto a GDDR6 e offre un'efficienza energetica migliorata del 50%. I tempi di risposta sono stati ridotti del 20%, il che aiuterà i carichi di lavoro sensibili, come quelli di machine learning e la generazione di immagini AI.

I nuovi moduli sono classificati a ben 32Gb/s, quasi 10Gb/s superiori ai più veloci moduli GDDR6X mai creati. Con un setup composto da 12 IC GDDR7 collegati a un'interfaccia larga 384 bit, Micron afferma che la sua memoria di prossima generazione può offrire oltre 1,5TB/s di larghezza di banda. In confronto, la RTX 4090 con la stessa configurazione di memoria, ma con moduli GDDR6X a 21Gb/s, offre "solo" 1,008TB/s di larghezza di banda.

Le stime di prestazione di Micron sono impressionanti e testimoniano i tipi di miglioramenti che potremmo vedere nelle future schede grafiche. Tuttavia, queste affermazioni devono essere prese con cautela. Anche se GDDR7 ha implicazioni prestazionali enormi, i produttori di GPU come Nvidia inevitabilmente ridurranno la larghezza del bus delle schede di prossima generazione in misura significativa, ciò limiterà il pieno miglioramento del 30% che Micron pubblicizza per la sua memoria GDDR7 a 32Gb/s.

Potremmo vedere una RTX 5090 con GDDR7 e la stessa interfaccia del bus a 384 bit dell'RTX 4090, ma non ci aspettiamo che Nvidia utilizzi la stessa interfaccia di memoria per tutta la serie RTX 50, come è successo con le precedenti generazioni di GPU. AMD e Intel probabilmente faranno lo stesso una volta che entreranno nel mercato con le loro schede grafiche dotate di GDDR7.

Al momento del lancio, le memorie GDDR7 dovrebbero avere una velocità minima di 28GT/s o 32GT/s ma Micron, Samsung e SK Hynix sono già al lavoro sulla produzione di moduli con velocità fino a 40GT/s.

AMD vs Nvidia

Nvidia è quasi certa di utilizzare questi moduli GDDR7 di prossima generazione e probabilmente ha guidato il setup di test che Micron ha utilizzato per creare la sua metrica di miglioramento del 30%, utilizzando una sorta di prototipo di GPU della serie RTX 50. Secondo voci e fughe di notizie, Nvidia sarà la prima a produrre schede grafiche con moduli GDDR7.

AMD dovrebbe continuare a utilizzare i vecchi moduli GDDR6 per le sue GPU di prossima generazione e probabilmente non passerà a GDDR7 fino alla serie RX 9000. Le prossime GPU di Intel sono meno chiare, ma il Team Blue potrebbe utilizzare sia GDDR6 che GDDR7 per Battlemage, oppure aspettare il debutto della terza generazione di Celestial per adottare GDDR7.