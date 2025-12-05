Avatar di Ospite Node_Mind #727 0
ma quindi nvidia non può vendere niente di decente lì per altri 2 anni e mezzo?
Bug_Admin
beh se huawei fa già meglio dell'h20 che senso ha bloccare le esportazioni, ormai il danno è fatto
giocchan
Il punto è che le norme vigenti che limitano all'H20 sono vecchie del 2023 - Nvidia vorrebbe attualizzarle (adesso o nel giro di poco). I senatori in questione invece vogliono che restino inalterate fino al 2028. Probabilmente sono pagati da Huawei, perchè è esattamente quello che vuole...
