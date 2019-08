Shadow Wings 2 White, le nuove ventole bianche di be quiet!

Annunciata la nuova serie Shadow Wings 2 White di be quiet!, ventole con livelli di rumorosità estremamente bassi e una durata garantita di 80.000 ore.

be quiet! ha annunciato Shadow Wings 2 White, una nuova linea di ventole appartenenti alla serie Silent Fan presentate a gennaio. Grazie all’esclusiva colorazione bianca, Shadow Wings 2 White è un componente perfetto per gli amanti delle build colorate o totalmente bianche, garantendo al tempo stesso un buon livello di raffreddamento con rumorosità ridotta.

La serie Shadow Wings 2 White, la prima prodotta in massa da be quiet!, è realizzata tramite un sistema di stampa ad iniezione e viene proposta in due varianti di colore, bianco e nero.

Le Shadow Wings 2 White sono le ventole più silenziose prodotte da be quiet! caratterizzate da un sistema a rotazione lenta altamente ottimizzato per il raffreddamento dei case.

Grazie alla loro costruzione con pale ottimizzate per incrementare il flusso dell’aria, queste ventole riescono ad offrire un raffreddamento affidabile mantenendo il livello di rumore sotto ai 15,9 dB(A) anche alle massime velocità. La costruzione del telaio in gomma e il sistema di montaggio assicurano che le vibrazioni rimangano isolate e non si trasferiscano al case, creando una cassa di risonanza.

La serie Shadow Wings 2 White è disponibile in due formati da 120 e 140 mm con velocità di rotazione massima rispettivamente di 1.100 giri/min e 900 giri/min.

Facili da installare grazie al sistema di fissaggio a pressione e dotate di un connettore a 3 pin per i modelli standard e a 4 pin per i modelli dotati di PWM con controllo automatico della velocità tramite la scheda madre, le Shadow Wings 2 White assicurano una durata fino a 80.000 ore grazie ai cuscinetti con tecnologia Rifle Bearing.

Le Shadow Wings 2 White saranno disponibili in Nord America all’inizio di ottobre e nelle altre regioni all’inizio di settembre. I prezzi delle ventole in formato da 120 mm sono di 15,90 euro per i modelli standard e di 16,90 euro per i modelli PWM, mentre per i formati da 140 mm i prezzi sono rispettivamente pari a 17,90 euro per le standard e 18,90 euro per le versioni PWM.