Sharkoon REV220, un case midi tower moderno e completo

Sharkoon Technologies, noto produttore di componenti e periferiche per PC, ha introdotto un nuovo case midi tower della serie REV, il REV220. Il prodotto possiede una configurazione intelligente e rivoluzionaria: può ospitare una scheda madre ruotata di 90 gradi.

REV220 presenta una struttura piuttosto inusuale e, di conseguenza, offre tutti i vantaggi del suo predecessore REV200, ma anche una sensazione diversa per l’utente durante l’assemblaggio o l’attuazione di modifiche. Il pannello frontale presenta una lastra in alluminio il cui aspetto viene valorizzato dalla retroilluminazione RGB. La lastra è posizionata su un pannello frontale dal design in fibra di carbonio.

I lati del pannello frontale sono muniti di slot per la ventilazione: è possibile installare fino a tre ventole da 120 millimetri per un flusso d’aria costante. L’areazione del case è inoltre supportata da altre due ventole da 120 millimetri posizionate sul retro, che grazie alla loro illuminazione RGB indirizzabile, generano fantastici effetti luce.

Credit: Sharkoon

Per ottimizzare al meglio il raffreddamento, è possibile installare due ventole da 140 millimetri al posto delle tre da 120 millimetri anteriori, oltre che un radiatore da 360 millimetri. Anche le due ventole integrate posteriori possono essere sostituite da varianti da 140 millimetri o da un radiatore lungo fino a 240 millimetri. La cover magnetica sulla parte superiore del case è forata e assicura un’ottima espulsione d’aria.

Credit: Sharkoon

Il pannello laterale in vetro temperato completa l’elegante design di REV220, e offre anche una bella visuale dell’hardware all’interno. Il vetro è fissato alla struttura del case con le classiche viti. Grazie alla combinazione dell’illuminazione RGB indirizzabile delle due ventole e all’elemento RGB del pannello frontale, il case cattura l’attenzione su qualsiasi tipo di scrivania.

Le ventole posteriori sono compatibili con le tecnologie di sincronizzazione RGB Asus Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, Gigabyte Fusion e ASRock Polychrome SYNC. Se la scheda madre fosse priva di una connessione RGB con configurazione pin 5V-D-G o 5V-D-coded-G, potrete comunque gestire l’illuminazione attraverso uno switch posto sulla parte superiore del case. Per ottenere un’illuminazione ancora maggiore, è possibile collegare delle componenti LED aggiuntive al controller RGB preinstallato.

REV220 può ospitare schede video lunghe fino a 32,3 centimetri, alimentatori lunghi fino a 20 centimetri e dissipatori per CPU alti fino a 16,5 centimetri. Per quanto riguarda le unità di storage, è possibile installare fino a due HDD da 3,5″, oltre a due SSD nell’alloggio rimovibile del tunnel per l’alimentatore. Dietro la scheda madre, è possibile inserire due SSD aggiuntivi. Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo alla pagina ufficiale.