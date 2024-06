SiComputer: l'informatica ''Made in Italy''

Il Made in Italy è da sempre sinonimo di prestigio in tutto il mondo, a prescindere dal settore al quale si riferisce. E sebbene si possa pensare che la nostra nazione possa avere una piccola mancanza in termini di sviluppo di prodotti tecnologici, qualcuno che ha iniziato a "sporcarsi le mani" per correggere questo pensiero c'è stato (e c'è ancora), con risultati assolutamente notevoli. Parliamo di SiComputer, azienda totalmente Made in Italy che fin dal 1993, anno della sua fondazione, si è sempre posta l'obiettivo di diventare un punto di riferimento nel mercato italiano dell'informatica: oggi, ben 28 anni dopo, l'azienda si conferma saldamente al quarto posto per le vendite di PC desktop nel settore IT nazionale nel canale indiretto dei dealer, superando nel 2021 anche marchi come Acer e Apple. Lo sforzo costante per soddisfare i bisogni reali delle aziende ha donato fin dai primi anni un'ottima immagine a SiComputer, arrivando ad avere, nel 2021, più di 1.300 rivenditori e un parco macchine che supera le 650.000 unità, sparse su tutto il territorio.

Da tutto ciò deriva una linea di prodotti veramente vasta, che trova applicazioni sostanzialmente in ogni settore: dagli ambienti "SOHO" (Small Office Home Office), passando per il gaming, soluzioni per la sicurezza del cloud e soluzioni server (l'azienda è stata infatti candidata tra i migliori produttori di server all'Italian Channel Awards 2021, oltre ad aver fornito sistemi di Deep Learning e I.A. a università e aziende della Motor Valley), SiComputer offre oltre 1.200 configurazioni possibili, permettendo di godersi un prodotto totalmente personalizzato e di beneficiare anche dell'assistenza tecnica totalmente Made in Italy. Ovviamente l'aspetto ecologico della produzione non è stato lasciato in secondo piano: l'impatto ambientale derivante da produzione e consumo di materiali è ridotto al minimo, permettendo all'azienda di autoprodurre il 90% del proprio consumo energetico. Il tutto si svolge in un'area di produzione di ben 2.000 m², ritagliata all'interno della superficie aziendale di 5.000 m², all'interno della quale nascono tutti i prodotti marchiati SiComputer.

I computer che vengono prodotti su misura da oltre 20 anni derivano dal lavoro di un team completamente italiano con la passione per la tecnologia nel sangue, determinato a offrire sempre un prodotto che punta a migliorare la vita del suo utilizzatore. L'azienda mira, inoltre, a mantenere sempre la tradizione del rapporto umano, offrendo un legame commerciale da "partner a partner" piuttosto che da "cliente a rivenditore", e puntando a migliorare costantemente la qualità dei propri prodotti, agendo sia sulla tecnologia utilizzata per la produzione, sia sul mantenimento di una connessione stabile e leale con i propri fornitori e rivenditori. SiComputer non punta a rievocare una "nostalgia del passato" (quella lasciamola ai registi cinematografici), bensì a trasmettere la stessa energia e la medesima passione che si possono trovare all'interno dello stabilimento di produzione: se l'innovazione è un punto importante nel mondo di SiComputer, lo sono anche i loro valori fondanti, che continuano a insegnare l'importanza della bellezza, dell'affidabilità, del rispetto dell'ambiente, delle relazioni umane e della fiducia nel futuro.

Tra le varie linee di prodotti troviamo la linea di notebook Nauta, che punta a distinguersi con modelli pensati per soddisfare le esigenze reali di chi li usa. Questa linea comprende quattro serie di prodotti, così suddivise:

Nauta Serie P (Premium) : alta qualità, cura dei dettagli e prestazioni elevatissime;

: alta qualità, cura dei dettagli e prestazioni elevatissime; Nauta Serie W (Workstation) : workstation portatili di alto profilo e dalle prestazioni avanzate, che si adattano benissimo ai professionisti dell'ambito creativo;

: workstation portatili di alto profilo e dalle prestazioni avanzate, che si adattano benissimo ai professionisti dell'ambito creativo; Nauta Serie C (Competitive) : caratterizzati dal design ultra-slim e da una scocca total black in lega di alluminio, questo modello si distingue principalmente per l'ampia disponibilità di porte utilizzabili per la connessione di periferiche esterne;

: caratterizzati dal design ultra-slim e da una scocca total black in lega di alluminio, questo modello si distingue principalmente per l'ampia disponibilità di porte utilizzabili per la connessione di periferiche esterne; Nauta Serie E (Educational): pensati appositamente per il mondo della scuola, i prodotti della serie E sono in grado di coniugare caratteristiche tipiche dei prodotti top di gamma con altre entry level, rendendo l'offerta più economica e accessibile senza però rinunciare alle prestazioni.

Per la casa e per il lavoro l'ideale è la linea Activa: tra i computer di questa gamma vi è Activa Pico, un computer di dimensioni estremamente ridotte posizionabile verticalmente e orizzontalmente (VESA), ideale per il lavoro di tutti i giorni e perfetto per essere utilizzato come Media Center per l'intrattenimento multimediale. Nonostante le dimensioni da ultra compatto, Activa Pico permette manutenzione e aggiornamenti immediati grazie ad un sistema di apertura facilitato. Se si hanno esigenze professionali per il proprio ufficio, la scelta ricade invece sulla linea Productiva, i cui prodotti rappresentano i compagni ideali per le giornate lavorative. Ma la vera potenza e l'innovazione di SiComputer si vedono nelle workstation della serie Extrema, pensate appositamente per progettazione CAD, montaggio video e rendering 3D, garantendo il massimo della fluidità in ogni situazione, e nella linea Aron Gaming, che comprende desktop, notebook e accessori necessari perché gli appassionati di videogiochi possano godersi al meglio la loro esperienza, usufruendo di un prodotto fatto su misura. Oltre alle workstation, SiComputer ha inserito in questa serie anche server per soluzioni aziendali, che garantiscono un funzionamento 24 su 24, 365 giorni all'anno per applicazioni web, mail, database e storage.

Ma dalla scatola di SiComputer non escono solamente computer desktop e notebook: la linea di display Scena comprende monitor dal design frameless, equipaggiati con display IPS e risoluzione FHD 1920 x 1080, mentre tra i prodotti della serie Explora troviamo dispositivi per il digital signage come "iRead" e per l'interazione multimediale, come Totem. Un'intera gamma di prodotti dove il design, la qualità costruttiva e la personalizzazione tipica del Made in Italy li rendono dispositivi unici. L'elevata qualità dei prodotti e l'ottima gestione dell'azienda hanno permesso a SiComputer di ottenere la certificazione ISO 9001:2015 e, su alcuni prodotti, anche quella Energy Star, per l'attenzione all'aspetto dei consumi energetici dei propri dispositivi.

Per quanto riguarda le modalità di acquisto dei prodotti marchiati SiComputer, è necessario rivolgersi esclusivamente alla rete vendita oppure contattando l'azienda a questa pagina, che provvederà a inoltrare la richiesta al rivenditore più adatto per soddisfare le esigenze del cliente.