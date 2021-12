SK Hynix apre la possibilità a DDR5 da 96GB

SK Hynix ha annunciato di aver iniziato a campionare i primi chip di memoria DDR5 da 24Gb, aprendo la porta a moduli da 48 e 96 GB per i server di nuova generazione, equipaggiati, tra le altre, dalle CPU Genoa di AMD e Sapphire Rapids di Intel. Inoltre, gli stessi dispositivi possono essere utilizzati per creare DIMM senza buffer da 24GB per desktop e workstation. Come risultato, i server di fascia alta potrebbero ora essere dotati di 768GB di DDR5 su un singolo modulo.

Photo Credit: SK Hynix

I chip di memoria DDR5 da 24Gb (3GB) di SK Hynix sono realizzati utilizzando il suo processo di fabbricazione a 1 anm che si basa sulla litografia sia ultraviolet (EUV) che deep ultraviolet (DUV) per aumentare la densità senza sacrificare la resa. SK Hynix afferma che questo sistema migliora l’efficienza produttiva e le prestazioni fino al 33%, indicando il significativo incremento della densità delle celle di memoria con il nuovo nodo. Poiché abbiamo a che fare con DDR5, i nuovi circuiti integrati DRAM aiuteranno anche a ridurre il consumo energetico a livello di sistema.

I prodotti iniziali basati sui nuovi dispositivi DDR5 da 24Gb saranno Registered DIMM da 48GB (20 IC) e 96GB (40 IC) con ECC per i server di nuova generazione. Inoltre, SK Hynix può sviluppare stack 8-Hi con questi circuiti integrati per creare chip di memoria da 24GB e quindi realizzare moduli da 768 GB su quella base. Samsung sta lavorando su moduli simili ma non ha ancora annunciato un programma di campionamento.

Credit: SK Hynix

Il produttore di DRAM ha affermato che i grandi data center cloud hyperscale sarebbero stati i primi clienti a adottare questi RDIMM da 48 GB e 96 GB per i loro server. Al momento, né AMD né Intel commercializzano piattaforme server che supportano DDR5, quindi è possibile che le prime a utilizzare questi nuovi RDIMM DDR5 ad alta capacità siano macchine basate sui System-On-Chip (SoC) Graviton3 di Amazon Web Services. SK Hynix ha sottolineato di star collaborando con Intel per convalidare i nuovi chip e moduli per la sua prossima piattaforma server che supporta DDR5, nome in codice Sapphire Rapids.