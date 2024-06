SOLO 140€ per questo monitor BenQ! VERO AFFARE!

Se siete alla ricerca di un monitor di alta qualità, versatile e a un prezzo competitivo, non potete perdervi l'offerta attuale su Amazon per il BenQ GW2480T. Attualmente disponibile a soli 139,70€, con uno sconto del 22% rispetto al prezzo consigliato di 179€, questo monitor rappresenta una scelta eccellente per chi desidera un dispositivo affidabile e ricco di funzionalità.

BenQ GW2480T, chi dovrebbe acquistarlo?

Il BenQ GW2480T è un monitor da 23,8 pollici con risoluzione Full HD (1920x1080) e pannello IPS. Questa combinazione garantisce immagini nitide e colori accurati, ideali sia per il lavoro che per l'intrattenimento. Grazie alla tecnologia Eye-Care di BenQ, che include il Low Blue Light e il Flicker-Free, il monitor è progettato per ridurre l'affaticamento visivo, rendendolo perfetto per lunghe sessioni di utilizzo. L'innovativa tecnologia Brightness Intelligence (B.I.) regola automaticamente la luminosità in base all'ambiente, proteggendo ulteriormente i vostri occhi.

Uno degli aspetti più interessanti del BenQ GW2480T è la sua ergonomia. È dotato di un supporto regolabile in altezza, inclinazione e rotazione, che permette di trovare la posizione di visualizzazione più comoda. Questo lo rende adatto sia per l'uso individuale che per la condivisione dello schermo durante riunioni o sessioni di studio in gruppo. Inoltre, il design senza cornice su tre lati non solo conferisce un aspetto moderno, ma consente anche una configurazione multi-monitor senza interruzioni visive.

Il monitor dispone di diverse opzioni di connettività, tra cui HDMI, DisplayPort e VGA, che lo rendono compatibile con una vasta gamma di dispositivi. È dotato anche di altoparlanti integrati, offrendo un'esperienza audio-video completa senza necessità di accessori aggiuntivi.

In definitiva, il BenQ GW2480T rappresenta un eccellente equilibrio tra qualità, funzionalità e prezzo. La sua tecnologia avanzata per la cura degli occhi, la flessibilità ergonomica e le opzioni di connettività lo rendono una scelta ideale per studenti, professionisti e appassionati di tecnologia. Con uno sconto del 22% su Amazon, è un'opportunità imperdibile per migliorare la vostra postazione di lavoro o studio con un monitor affidabile e performante.

