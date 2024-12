"Solo" 849 dollari per aggiornare Mac Studio con questa SSD, Apple ne chiede più di 2000

In un recente video su YouTube, Luke Miani ha illustrato come gli utenti di prodotti Apple possono aumentare la capacità di archiviazione dei loro dispositivi grazie ai PCB SSD custom sviluppati da Polysoft. Questi moduli consentono di sostituire i componenti SSD saldati, che caratterizzano molti modelli recenti di Mac, con una soluzione più economica e accessibile.

L'innovazione nei dispositivi tecnologici ha spesso sollevato questioni relative alla loro riparabilità e l'aggiornamento delle componenti hardware interne. La memoria SSD sui dispositivi di Apple è un chiaro esempio di come la tecnologia, pur avanzando, possa a volte limitare la libertà dell'utente nei confronti degli upgrade del proprio dispositivo.

Storicamente, la facilità di aggiornare componenti come l'hard disk o la RAM nei computer desktop era cosa comune, alimentando un mercato florido per gli appassionati di tecnologia. Tuttavia, con l'avanzare della miniaturizzazione e l'integrazione dei componenti in laptop e dispositivi portatili, la sostituzione di componenti essenziali è diventata più complicata e talvolta impossibile senza l'intervento di un tecnico specializzato.

Nel contesto dei dispositivi Apple, l'introduzione di memorie SSD saldate direttamente sulla scheda madre ha rappresentato una svolta significativa rispetto ai vecchi modelli con memorie facilmente accessibili e sostituibili. Questo cambiamento ha certamente contribuito a migliorare le prestazioni e la sottigliezza dei dispositivi, ma ha anche limitato la libertà degli utenti e aumentato i costi di riparazione e upgrade.

La difficoltà di aggiornamento e la costosa sostituzione delle memorie SSD sui dispositivi Apple sono stati per lungo tempo punti di critica nei confronti del gigante tecnologico. Polysoft, un'azienda di riparazioni francese, propone ora una soluzione alternativa tramite una campagna Kickstarter, la quale mira a finanziare la produzione di PCB personalizzati per SSD. Questi moduli permetterebbero un facile innesto e sostituzione dell'SSD a un costo significativamente inferiore rispetto a quello proposto da Apple.

Il costo dell'aggiornamento proposto da Polysoft si attesta a 849 dollari per un SSD di 8TB, molto meno dei 2400 dollari richiesti da Apple per un upgrade simile.

La strategia di Polysoft non si limita a offrire una soluzione più economica, ma incorpora anche protezioni aggiuntive come quella contro le sovratensioni, che prevengono danni improvvisi ai chip NAND, problemi già noti in alcuni vecchi modelli di Mac. Inoltre, questi moduli sono progettati per aggirare i blocchi firmware imposti da Apple, che normalmente vincolano le memorie SSD al controller integrato nel SoC del dispositivo.

Con i suoi sforzi nell'ingegneria inversa, che include la scansione e la ricreazione delle tracce dei PCB originali, Polysoft si pone come un baluardo nel panorama della riparabilità e dell'aggiornabilità degli apparati tecnologici, argomenti molto sentiti sia dai consumatori che dagli attivisti del diritto alla riparazione. Si attende il lancio di PCB simili anche per il Mac Mini M4 nel prossimo anno, ampliando quindi ulteriormente le opzioni di upgrade disponibili per gli utenti Apple.