Spotify down, niente musica per gli utenti italiani

Un'ondata anomala di segnalazioni sta investendo il popolare servizio di streaming musicale Spotify questo pomeriggio. A partire dalle prime ore pomeridiane di oggi, mercoledì 16 aprile 2025, centinaia di utenti italiani hanno iniziato a riportare malfunzionamenti diffusi sulla piattaforma, come evidenziato dal rapido aumento dei grafici sul sito Downdetector.it, noto aggregatore di segnalazioni di disservizi per servizi online.

Il picco delle segnalazioni, che al momento della stesura di questo articolo ha superato quota diverse centinaia soltanto in Italia, suggerisce un problema di una certa entità che sta impattando l'esperienza d'uso di una vasta porzione dell'utenza nazionale. Le problematiche lamentate sono eterogenee, indicando potenziali difficoltà a vari livelli dell'infrastruttura del servizio. Molti utenti riportano l'impossibilità di effettuare il login al proprio account, rimanendo bloccati nella schermata di accesso. Altri, pur riuscendo ad accedere, segnalano l'interruzione improvvisa della riproduzione di brani musicali e podcast, messaggi di errore generici, oppure l'applicazione che rimane in uno stato di caricamento perenne. I disservizi sembrano interessare trasversalmente le diverse modalità di fruizione: app mobile (sia iOS che Android), applicazione desktop e web player.

Al momento, non è ancora pervenuta una comunicazione ufficiale da parte di Spotify attraverso i suoi canali principali, come la pagina dedicata allo stato del servizio ("Spotify Status") o i profili social ufficiali. L'assenza di un riscontro da parte dell'azienda sta alimentando l'incertezza tra gli utenti, che attendono un riconoscimento formale del problema e, soprattutto, una stima dei tempi necessari per il ripristino completo delle funzionalità.

Non solo, anche la versione internazionale di Downdetector sembra essere sommersa di segnalazione, indicano un disservizio diffuso in maniera globale.

Le cause alla base di un down di questa portata possono essere molteplici e complesse. Potrebbe trattarsi di problemi legati ai server che gestiscono l'autenticazione degli utenti o la distribuzione dei contenuti, difficoltà tecniche emerse durante il rilascio di aggiornamenti software lato server o lato client, o ancora problematiche legate ai fornitori di servizi cloud su cui Spotify basa parte della sua infrastruttura. Senza un'analisi tecnica dettagliata o una comunicazione ufficiale da parte dell'azienda, è tuttavia impossibile determinare con certezza l'origine del guasto.

La situazione è attualmente in evoluzione. Si raccomanda agli utenti di monitorare i canali ufficiali di Spotify per eventuali aggiornamenti e di verificare periodicamente il funzionamento dell'applicazione. Ci si attende che l'azienda possa fornire chiarimenti sulla natura del problema e sulle azioni correttive in corso nelle prossime ore, al fine di ripristinare quanto prima la piena operatività di uno dei servizi di streaming musicale più utilizzati al mondo.