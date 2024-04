Stanno arrivando schede SD da 4TB SD, basteranno per i vostri video in 8K?

Western Digital ha annunciato di voler immettere sul mercato, entro il 2025, una nuova linea di schede SD con una capienza che arriva fino a 4TB, rendendole sufficientemente grandi per gestire i video in 8K. Questa nuova linea, include anche una scheda SDXC da 2TB e una scheda SD Express da 256GB.

Le SanDisk Extreme Pro V30 da 2TB, disponibili in formati standard e microSD, segnano il debutto della serie Extreme Pro con questa capacità di archiviazione. Sebbene le prime microSD da 2TB siano state rilasciate all'inizio dell'anno, questa è comunque una novità significativa per il marchio.

Western Digital afferma che l'utilizzo della tecnologia UHS-I rende queste microSD tra le più veloci al mondo, seguendo le specifiche SDXC sfruttate attualmente dai più veloci SSD.

Le schede SD Express e microSD Express di SanDisk offrono velocità di lettura dell'archiviazione fino a 880 MB/s e velocità di scrittura fino a circa 650 MB/s grazie all'utilizzo di un'interfaccia PCIe più veloce. Anche se attualmente limitate a 256GB, queste schede si posizionano, comunque, tra le migliori della categoria.

La vera novità, però, è rappresentata dalla SanDisk Extreme Pro SDUC V30 da 4TB, che sfrutta appieno le specifiche SDUC. Mentre le schede SDXC si fermano a 2TB, le SDUC potrebbero, un giorno, raggiungere l'impressionante dimensione di 128TB, almeno stando alle dichiarazioni di Western Digital.

Questo dimostra che, sebbene si sia raggiunto un limite con le SDXC da 2TB, c'è ancora molto spazio per la crescita tecnologica del settore delle SD. Al momento, però, evitiamo voli pindarici e atteniamoci a quanto presentato da Western Digital.

I recenti annunci, difatti, non rappresentano solo un'ottima notizia per i video creator, ma aprono a promettenti sviluppi per il panorama del gaming portatile.

Dispositivi futuri, quali la prossima console portatile di Nintendo, Steam Deck 2 e, in generale, il mercato dei PC Handheld, potrebbero ottenere non pochi benefici dal permettere un'espansione della memoria interna pratica e capace di garantire lo stoccaggio dei giochi odierni, i quali richiedono sempre più spazio negli SSD.

Tuttavia, prima di festeggiare, resta da scoprire il prezzo di queste nuove SD. Sarà proprio questo dettaglio, infatti, a definire se saranno un'ottima soluzione per tutti o solo un vezzo per pochi.