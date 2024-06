Il mouse gaming SteelSeries Rival 600 oggi costa POCHISSIMO! (-47%)

Il mouse gaming cablato SteelSeries Rival 600 è equipaggiato con il doppio sensore ottico TrueMove3+ e garantisce la massima precisione con una distanza di sollevamento minima di soli 0,05mm e fino a 12.000 CPI. Il sistema di regolazione del peso vi permette personalizzare perfettamente il baricentro, mentre le superfici laterali in silicone offrono una presa eccezionale e una durata estesa. Compatibile con Windows, Mac e Linux, il Rival 600 è la scelta ideale per gli appassionati di eSport che cercano prestazioni senza compromessi. Oggi, grazie a un super sconto Amazon del 47% sul prezzo originale di 89,99€ potete acquistarlo per soli 47,95€.

SteelSeries Rival 600, chi dovrebbe acquistarlo?

Lo SteelSeries Rival 600 è un dispositivo progettato per soddisfare le esigenze dei giocatori che richiedono precisione, personalizzazione e robustezza per affrontare le sessioni di gaming più impegnative. Questo mouse è particolarmente consigliato agli appassionati di eSport e ai videogiocatori professionisti, grazie al suo esclusivo sensore ottico TrueMove3+ che offre un tracciamento 1 a 1 fino a 12.000 CPI e movimenti super precisi fino a 350 IPS. Con la caratteristica di avere la distanza di sollevamento più breve e precisa sul mercato, e ben 256 impostazioni per la regolazione del baricentro, questo mouse garantisce un controllo ineguagliabile su qualsiasi tipologia di gioco.

Lo SteelSeries Rival 600 si distingue anche per il suo sistema di regolazione del peso, che permette ai giocatori di trovare l'equilibrio perfetto per il loro stile di gioco, e per le sue superfici laterali in silicone, che offrono una presa sicura e una maggiore durata nel tempo. La compatibilità con sistemi operativi Windows, Mac e Linux ne aumenta ulteriormente l'attrattiva, rendendolo versatile e adatto a una vasta gamma di configurazioni. Per questo consigliamo lo SteelSeries Rival 600 a tutti coloro che cercano un mouse da gioco che offra prestazioni eccellenti, grande personalizzazione e una costruzione robusta.

Offerto a soli 47,99 grazie a uno sconto del 47% rispetto al prezzo originale di 89,99€, il mouse gaming SteelSeries Rival 600 rappresenta un'opzione insuperabile per i giocatori che cercano precisione, personalizzazione e durabilità. Questo modello cablato offre un'esperienza di gioco senza compromessi e mette a disposizione del giocatore un'ampia gamma di opzioni di personalizzazione per trovare sempre il setup ideale.

Vedi offerta su Amazon