quindi se ho un M1 Ultra che già adesso pilota schermi di terze parti a 120Hz, sul monitor Apple sono bloccato a 60Hz?? ma questa è una presa in giro bella e buona
apple che taglia fuori i mac intel dai nuovi monitor mentre garantisce ancora aggiornamenti di sicurezza per qualche anno... classico
