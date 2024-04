Su Windows torna una funzione che non sapete di desiderare

Presto sarà nuovamente possibile trascinare e rilasciare oggetti nella barra degli indirizzi di Esplora File, una funzionalità apprezzata dagli utenti e recentemente rimossa da Microsoft. Questa caratteristica, assente dall'aggiornamento di Esplora File in Windows 11 versione 23H2, è stata avvistata nella nuova versione di prova destinata agli Insider.

Il primo a notarla è stato un insider che risponde al nome di PhantomOcean3 su X, che ha condiviso anche un video dimostrativo della funzionalità. Sebbene molti potrebbero non aver mai utilizzato questa caratteristica, essa era disponibile per lungo tempo in Windows 11, prima della sua rimozione con la nuova versione di Esplora File.

Windows 11 24H2, che verrà distribuito inizialmente sui PC ARM per poi essere rilasciato a tutti gli utenti in un secondo momento, potrebbe vedere il ritorno di questa funzionalità.

La versione 23H2 di Windows 11 ha introdotto notevoli miglioramenti in Esplora File, inclusi un'intestazione rinnovata, un nuovo pannello dei dettagli, una homepage ridisegnata e miglioramenti nella condivisione dei file. Tuttavia, questa versione ha eliminato la possibilità di trascinare e rilasciare elementi nella barra di Esplora File, una scelta che non sarà perpetuata nelle versioni future di Windows.

Non è il primo caso in cui Microsoft ha rimosso e poi ripristinato determinate funzioni, come dimostra la reintroduzione della possibilità di trascinare oggetti nella barra delle applicazioni di Windows 11, pur mantenendo alcune restrizioni come l'impossibilità di spostare la barra delle applicazioni ai lati o in alto sullo schermo.

Il processo di Microsoft nel rimuovere e poi aggiungere funzionalità rispecchia un'approccio di sviluppo che mira a rinnovare l'esperienza utente in base ai feedback. Basandosi su dati di telemetria, feedback degli utenti e una visione complessiva per Windows, l'azienda rimuove, introduce o modifica alcune funzioni con regolarità.