Super sconto sui portatili Lenovo ThinkPad, 20% fisso su tutti i modelli!

Vi segnaliamo che su portale di Lenovo è attiva un’ottima offerta che vi permetterà di ottenere il 20% di sconto su tutti i modelli della linea ThinkPad! Un’offerta con cui potrete portarvi a casa uno degli ottimi portatili Lenovo, ideali sia che siate alla ricerca di un efficiente strumento da lavoro, sia che abbiate bisogno di un fido alleato per le vostre sessioni di gaming.

Tra le varie offerte, vi segnaliamo ad esempio la presenza dell’ottimo ThinkPad X1 Yoga di terza generazione, nuova versione di quello che è un must della casa cinese e dotato di processore Intel Core i7-8550U da 1,80GHz. Un alleato prezioso per chi cerca una piattaforma di lavoro affidabile e soprattutto sicura, dotato di affidabili funzioni di protezione come il ThinkShutter, che copre la webcam anteriore, o il lettore di impronte digitali Match on Chip, che offre un metodo sicuro per proteggere le proprie credenziali di accesso.

Supportato da CPU Intel Quad Core di ottava generazione, ha prestazioni superiori del 35% rispetto alla seconda generazione della gamma, specie grazie al miglioramento dell’unità di memoria LPDDR3 che, pur essendo presente sulla generazione precedente, presenta oggi una frequenza di clock superiore. Ma siamo solo dinanzi alla punta dell’iceberg di quello che è un hardware non solo affidabile e performante, ma con uno spiccato senso creativo, grazie alle possibilità touch dello schermo ed alla ThinkPad Pen Pro, in dotazione con il portatile e perfetta per appunti, documenti e disegni. Insomma, se siete alla ricerca di un ottimo portatile in offerta, le proposte Lenovo sono quello che fa al caso vostro e non dovrete far altro che consultare la nostra selezione di prodotti per trovare quello più adatto alle vostre esigenze o, in alternativa, visitare la pagina principale delle offerte, dove troverete tutti i prodotti in sconto.

Ciò detto, prima di lasciarvi agli acuisti, vi ricordiamo inoltre che val la pena iscriversi ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica gli sconti e le promozioni suggeriti dal team di specialisti di Tom’s! I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!