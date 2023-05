Siete alla ricerca di tastiera da gaming di alta qualità, compatta e dotata di switch meccanici rapidi e precisi? In tal caso non possiamo che consigliarvi la Corsair K70 RGB Champion Series, perfetta per gli eSports e oggi scontata su Amazon del 45%!

La magnifica tastiera da gaming potrà essere vostra a soli 99,00€ invece di 179,99€, per un risparmio di ben 80,00€. Si tratta del prezzo più basso di sempre per questo articolo, giacché vi invitiamo ad approfittarne il prima possibile per non perdere l’occasione.

Photo Credit: Corsair

Come vi abbiamo accennato, la Corsair K70 RGB Champion Series è stata progettata appositamente per i giocatori competitivi: i suoi punti di forza, infatti, sono gli switch di ultima generazione e un design compatto ma ottimizzato con funzionalità professionali. La tastiera è di formato tenkeyless, ovvero senza il tastierino numerico, agevolando così i movimenti e offrendovi un maggiore spazio di manovra con il mouse.

Il fiore all’occhiello della tastiera sono ovviamente gli switch opto-meccanici Corsair, creati proprio per garantire prestazioni superiori. La distanza di attuazioni di soli 1,0 mm e al ritardo pari a zero vi garantiranno un’esperienza di digitazione fluida e lineare, oltre che incredibilmente veloce.

Grazie ai pulsanti dedicati e alla rotella in alluminio collocati nella parte alta della tastiera riuscirete a gestire la riproduzione dei contenuti multimediali con estrema facilità, mentre potrete personalizzare i tasti e le luci RGB per un’esperienza tarata sulle vostre preferenze. Inoltre, vi basterà attivare la modalità torneo per disabilitare le macro personalizzate e passare alla retroilluminazione statica, assumendo così l’aspetto di veri professionisti.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito a effettuare quanto prima l’acquisto, così che possiate assicurarvi il prodotto prima che vada esaurito o, peggio, che la promozione termini del tutto!

