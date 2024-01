Migliori tastiere gaming sotto 100€ (gennaio 2024)

Sulle pagine di Game Division ve lo abbiamo sempre raccontato: esattamente come per un giocatore console è indispensabile un buon controller; per un giocatore PC, il mouse e la tastiera sono importantissimi. Nelle scorse settimane e mesi, vi abbiamo raccontato al meglio delle nostre possibilità i mouse da gioco, pubblicando diverse guide e suddividendole per fasce di prezzo. Intendiamo fare lo stesso con le tastiere da gaming, a cominciare da questa guida in cui andremo a suggerirvi dei prodotti proposti ad un prezzo inferiore ai 100€.

In questo nuovo aggiornamento datato gennaio 2024 abbiamo aggiunto due nuovi prodotti, oltre ad aver controllato tutti i link per assicurarvi degli acquisti sicuri e al miglior prezzo. Non mancheremo di tenere aggiornata la guida qualora dovessimo ritenere opportuno sostituire alcuni dei prodotti al momento in elenco.

Le tastiere da gaming, per l'appunto, disponibili in grande quantità negli store online, son ben differenziate tra loro, e sebbene possano sembrare identiche ad una prima occhiata, bastano due/tre nozioni per capire che non è affatto così. Gli aspetti da prendere in considerazione sono infatti moltissimi, e alcuni dei quali dipendono proprio dalle vostre necessità. Necessità che riguardano la tipologia di videogioco, magari, oppure l'ambiente di gioco, la vostra postazione. Ci sono poi parametri fondamentali da tenere d'occhio: dalla tipologia dei tasti all'input, arrivando anche alle modalità di connessione, che possono essere cablate o senza fili. E per un tocco di estetica in più, da considerare sono anche i LED, programmabili a proprio piacimento.

Detto ciò, cominciamo subito: vediamo insieme le migliori tastiere da gaming sotto i 100€!

Come scegliere le migliori tastiere da gaming sotto i 100 euro?

Come abbiamo scritto in apertura (e lo ribadiamo anche qui), la tastiera, al pari del mouse, è un dispositivo essenziale per il gaming su PC, al punto che decidere quale comprare sta diventando sempre più difficile, considerata la miriade di prodotti disponibili sul mercato. Ecco perché, oltre ai prodotti che abbiamo selezionato, all'interno dei successivi paragrafi vogliamo attenzionare alcune delle caratteristiche più importanti di una tastiera da gaming, così da permettervi di scegliere - con cognizione di causa - il dispositivo più adatto al budget e alle vostre necessità.

USB o wireless?

Partiamo dall'inizio, proprio dalle basi: è meglio scegliere una tastiera da gaming con cavo o senza? Dipende dalle vostre necessità, ma vi diciamo subito che ci sono anche delle ragioni tecniche da attenzionare. Un dispositivo completamente sprovvisto di cavi è sicuramente più comodo e più facile da trasportare, ma va incontro ad eventuali problemi di latenza (i quali potrebbero anche non verificarsi o essere impercettibili, sia chiaro), principale causa che spinge i giocatori professionisti a munirsi sempre di mouse o tastiere completamente cablate. D'altra parte, come avrete già intuito, avrete il cavo di mezzo, il quale potrebbe o meno darvi fastidio, ma al costo di un collegamento sempre affidabile e reattivo. In ogni caso, qualunque sia la vostra scelta, assicuratevi che il cavo sia di buona qualità e che la connettività bluetooth della tastiera sia efficace.

Layout dei tasti

Una caratteristica tanto, tanto sottovalutata, eppure molto importante da tenere in considerazione. Il tipico layout da tastiera che usiamo regolarmente in Italia è quello di tipo ISO IT, immediatamente riconoscibile dal posizionamento dei vari tasti, nello specifico quelli iniziali, dal momento che corrisponderanno sempre a QWERTY. Tuttavia, esistono diverse tastiere da gaming che, pur essendo italiane nel layout, rinunciano ad alcune tasti, in particolare alle lettere accentate. Ciò detto, a che pro scegliere un layout italiano o americano?

Potrebbe essere irrilevante, in effetti, specie se l'utilizzo è esclusivamente rivolto al gaming, ma se vi doveste ritrovare a scrivere, magari proprio durante un match in Call of Duty, ritrovarsi tra le dita un layout italiano ed estremamente riconoscibile vi salverà la vita e vi risparmierà innumerevoli imprecazioni. Quindi, da italiani, vi suggeriamo di affidarvi al layout ISO IT, anche qualora vi ritroviate solamente a giocare.

Personalizzazione e funzionalità

LED, strisce RGB e, chi più ne ha più ne metta. Oggi il giocatore PC non ricerca più solamente l'efficienza, ma cerca anche di assecondare il proprio gusto, dando vita a postazioni molto ben confezionate e ricche di dettagli apparentemente superflui. Ebbene, anche il mondo delle tastiere da gaming è stato inghiottito da questo trend; sono infatti molte le tastiere che presentano dei tasti completamente illuminati e, alle volte, persino personalizzabili nelle diverse colorazioni. Ad esempio, per i giocatori, una funzione estremamente importante è quella che permette di illuminare solamente una manciata di tasti a scelta ed oscurare tutti gli altri; perfetto nel caso in cui vogliate mettere in risalto i soli tasti necessari per giocare.

Certo, è anche vero che, seppur belle, sono caratteristiche spesso ben prezzate, a cui potreste voler rinunciare per acquistare una tastiera non troppo esosa in termini di costo.

Comodità d'utilizzo

Scontato che sembri a dirsi, una tastiera deve essere innanzitutto molto comoda da utilizzare. Noi giocatori, lo sapete bene, quando siamo ben catturati da un videogioco siamo soliti passarci anche 4-5 ore giornaliere in media (vita e lavoro permettendo, ovviamente). Immaginate trascorrere queste ore utilizzando una tastiera scomoda...Malissimo.

Quando scegliete quella che credete possa diventare la vostra tastiera ideale, prestate attenzione ad alcune caratteristiche e, soprattutto, stabilite bene le vostre necessità. Potreste optare, ad esempio, per una tastiera munita di due piedini utili a sollevarla leggermente; o ancora, una tastiera dotata di poggiapolsi (purtroppo molti modelli ne sono sprovvisti, ma vi assicuriamo che potrebbero fare la differenza in alcuni casi).

A ciò, va poi aggiunto tutto un altro discorso legato alla corsa dei singoli tasti: più questa è lunga, maggiore sarà la precisione con cui andrete a digitazione, ma potrebbe risultare - alla lunga - più stancate nell'utilizzo. I tasti a membrana, infatti, molto più morbidi e contraddistinti da una corsa ridotta, nascono proprio in contrapposizione: più comodi e rapidi, assicurano una digitazione meno faticosa.

Le diverse tipologie di pulsanti

Le tastiere gaming più comuni sono dotate di tasti a membrana, vale a dire contraddistinti da una corsa molto breve, al punto da far sembrare il pulsante quasi piatto; il pregio più grande è però una silenziosità invidiabile, nonché una pressione pressoché istantanea. Tuttavia, è impossibile possano andar bene a tutti: l'assenza totale di un feedback alla digitazione, ad esempio, può non piacere ad alcuni giocatori.

Vi sono poi i tanto popolari pulsanti meccanici, i quali garantiscono milioni di battute prima di salutarci per sempre. Una soluzione, quindi, molto efficace e destinata a durare nel tempo. Affinché il meccanismo funzioni, però, ogni singolo tastino deve essere dotato di switch; tra i più conosciuti c'è Cherry MX, che si divide i diverse categorie che prendono il nome di Red, Blue e Brown. No, non stiamo parlando di Iene di Quentin Tarantino.

Red : ideali per il gioco, avendo una corsa più breve, una risposta molto rapida e un buon feedback tattile.

: ideali per il gioco, avendo una corsa più breve, una risposta molto rapida e un buon feedback tattile. Blue : ideali per chi scrive molto e fa tante digitazioni, perché sono estremamente rumorosi e ricordano in tutto e per tutto una macchina da scrivere.

: ideali per chi scrive molto e fa tante digitazioni, perché sono estremamente rumorosi e ricordano in tutto e per tutto una macchina da scrivere. Brown: una via di mezzo, ottima soluzione per il gaming ma anche abbastanza rumorosi rispetto ai Red.

Quanto costa una tastiera da gaming?

Ed eccoci infine giunti al pezzo forte: il prezzo! Ebbene sì, nonostante le qualità dei prodotti, funzionalità aggiuntive o di comfort, l’ultima parola è solamente sua, del prezzo, che stabilirà se il prodotto verrà o meno acquistato da voi. Inoltre, esattamente come per la marca, il prezzo è sì un fattore fondamentale e spesso indicativo per la qualità generale del prodotto, ma non è sempre così semplice, dal momento che esistono diversi brand che sovrapprezzano i loro prodotti.

Venendo al nocciolo, quanto bisogna spendere? Beh, essendo questa una guida incentrata sulle migliori tastiere da gaming sotto i 100€…meno di 100€, per l’appunto, ma non meno di 50€, altrimenti entreremmo in un’altra categoria, quella delle tastiere da gaming più economiche, che non tarderemo a pubblicare nei prossimi giorni. Dunque, rimanendo in un range di prezzo che va dai 75€ ai 90€ circa, l’ideale se non si vuole spendere troppo è proprio aggirarsi intorno ai 75€, ad esempio con l’ottima tastiera HyperX HX-KB7RDX-US, perfetta per il gaming. In alternativa, ai più spendaccioni, suggeriamo Logitech G PRO, venduta a circa 91€.