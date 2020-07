Thermaltake M900 XXL, enorme mouse pad che occuperà l’intera scrivania

Il noto produttore taiwanese con sede a Taipei, Thermaltake, ha presentato l’enorme mouse pad M900 XXL RGB, tappetino capace di coprire l’intera vostra scrivania date le sue notevoli dimensioni (1600×800 mm ed uno spessore di 4mm). Come evidenziato anche dal suo stesso nome, questo accessorio, pensato per un pubblico di videogiocatori, offre un bordo luminoso che può generare 16,8 milioni di colori e, grazie ai software iTAKE e TT RGB Plus, è possibile scegliere e personalizzare diversi effetti. Inoltre, se possedete altri prodotti a marchio Thermaltake, come ad esempio ventole, sistemi di dissipazione a liquido, mouse o tastiere, sarete in grado di sincronizzare alla perfezione tutta la vostra postazione.

Ma non è tutto! Thermaltake M900 XXL RGB è anche compatibile con il software Razer Synapse 3 e può essere controllato tramite comandi vocali grazie ad Amazon Alexa. Per ciò che concerne i materiali, Thermaltake ha usato una superficie nera con trama semi ruvida, in grado di offrire il giusto attrito con mouse equipaggiati sia con sensore laser che ottico. Il tappetino è ideale per i giocatori più esigenti che non vogliono preoccuparsi di uscire dai limiti del proprio mouse pad durante le sessioni più frenetiche ed impegnative e fornisce un look più ordinato e colorato al proprio setup.

Al momento, Thermaltake non ha diffuso informazioni inerenti prezzo e disponibile del suo mouse pad M900 XXL RPG. Come ben saprete, la compagnia è conosciuta anche per i suoi accessori piuttosto appariscenti. Lo scorso mese, infatti, vi abbiamo parlato della ToughDesk 500L Battlestation Gaming Desk, una vera e propria scrivania dalle dimensioni davvero generose e con una forma ad L composta da due parti, una fissa principale e l’altra mobile. Passando ai sistemi di dissipazione, invece, Thermaltake ha svelato recentemente un nuovo ed innovativo dissipatore a liquido AIO, il Floe RC360/RC240, in grado di raffreddare sia la CPU che i banchi di RAM, il tutto, ovviamente, illuminato con LED RGB. Si tratta di una soluzione indirizzata agli appassionati più esigenti che dovrebbe assicurare un overclocking spinto.