CHE PREZZO: mouse pad da gaming con luci LED a soli 20€!

Se il gaming è la vostra passione e, oltre che un buon mouse, volete anche equipaggiare la vostra postazione con uno splendido mouse pad, allora vvi suggeriamo di non perdervi questa offerta Amazon che, con uno sconto dell'11%, vi permetterà di acquistare a soli 20,99€ l'ottimo Mars Gaming MMPRGB2, un mouse pad XXL che vi catturerà con le sue 12 modalità RGB e la comodità di avere 2 porte USB 2.0 integrate! Un prodotto davvero ottimo che, a maggior ragione del suo eccellente rapporto qualità/prezzo, risulterà un acquisto quasi obbligato per qualsiasi PC gamer!

Mouse pad Mars Gaming MMPRGB2, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse pad MMPRGB2 prodotto da Mars Gaming è un prodotto che ci sentiremmo di consigliare a chiunque voglia dare un tocco funzionale e colorato alla propria postazione da gaming, a prescindere che essa sia basata su di un PC desktop o su di un potente notebook. Se siete tra coloro che non si accontentano di una semplice periferica, ma bramate un'esperienza immersiva sia nel gioco che nell'estetica della vostra postazione gaming, questo prodotto è pensato apposta per voi, sia per la sua funzionalità aggiunta dalla presenza di 2 porte USB (sempre comode da tenere a portata di mano, a prescindere dalla piattafiorma), sia grazie alla sua illuminazione RGB personalizzabile con 12 modalità, 7 colori solidi e 5 effetti unici, capace di dare un tocco davvero piacevole a qualunque scrivania da gioco.

Con un design rinforzato e una base extra spessa per una maggiore stabilità, questo mouse pad è anche ideale per quegli utenti che cercano una soluzione duratura e di qualità, e viste le sue dimensioni generose (800 x 300 x 4 mm), offre una superficie in tessuto nano-tessuto tanto capiente da poter ospitare comodamente sia un mouse che una tastiera, senza il bisogno di acquistare un prodotto secondario.

In sintesi, parliamo di un accessorio davvero ben realizzato, pensato per durare nel tempo e per garantire ai videogiocatori, non solo un'ottima superficie di controllo per il mouse, ma anche una "marcia in più" all'intera postazione, sia per mezzo della connettività garantita dal suo hub con 2 porte USB 2.0, sia per mezzo dello splendido sistema di illuminazione. Considreando, infine, che parliamo di un prodotto da appena 20 euro, diremmo che l'acquisto è davvero consigliatissimo!

