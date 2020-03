TP-Link pensa ai gamer, ecco il router Archer AX11000

Con la massima velocità teorica di 11 Gbps e supporto a reti 2,5 Gbps, il nuovo router TP-Link Archer AX11000 punta a fornire al massima potenza di cui hanno bisogno i gamer durante le sessioni di gioco. Dotato di CPU Quad-Core a 1.8 GHz e 3 coprocessori per performance stabili e costanti, si propone con l’obiettivo di incrementare il throughput in situazioni di alto traffico.

Archer AX11000 è il router più veloce mai prodotto dalla casa cinese. Basato sulla rinomata piattaforma Broadcom (proprio come il fratello minore AX6000), in particolare troviamo un modulo BCM49408, si tratta ovviamente di una piattaforma tri-band. Come detto è indicato per una velocità di 11 Gbps, possiede una sola porta WAN 2.5 Gbps, offre due connessioni WI-FI dedicate ai 5 GHz, fino a 4804 Mbps ciascuna e una connessione WI-FI dedicata ai 2,4 GHz, fino a 1148 Mbps. Le sue dimensioni sono di 28,8cm x 28,8cm.

TP-Link Archer AX11000

Andiamo ora a vedere le specifiche di questo router, perché vanta una dotazione davvero completa. Partendo dalle connessioni, come detto presenta una Porta WAN 2.5 Gbps, ben 8 Porte Gigabit LAN, due Porte USB 3.0 e, infine, una porta Type A ed una Type C. Oltre alla sua efficienza di rete troviamo delle funzioni per migliorare le prestazioni in game, come la modalità Game Accelerator, che permette di sfruttare la connessione 5 GHz esclusivamente per il gaming ottimizzando il flusso finale.

Anche la sicurezza è stata curata, difatti troviamo incluso un sistema di protezione fornito da Trend Micro, per tutelare la sicurezza e la privacy del network con il software Homecare. Ovviamente, il nuovo router di TP-Link supporta lo standard IEEE 802.11ax, ovvero il WI-FI 6, con la codifica 1024-QAM. Non si fa mancare nulla questo Archer AX11000, che supporta anche il precedente protocollo 802.11a. Possiede infine 1 GB di RAM e 512 MB di memoria Flash interna.

Le porte USB che mette a disposizione Archer AX11000 posso anche essere utilizzare per condividere in un network locale dati e file con la massima sicurezza, potremo infatti impostare una password per abilitare la condivisione sicura.

Venendo al prezzo, non è sicuramente accessibile a tutti, parliamo infatti di circa 399 euro: se siete interessati all’acquisto vi lasciamo il link alla pagina Amazon.