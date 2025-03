RTX 5060 Ti: trapelate online specifiche e ipotetica data di uscita

Il panorama delle GPU mainstream sta per ricevere un'altra importante novità, con l'arrivo della NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti, previsto, secondo fonti non ufficiali, per il 16 aprile alle 21:00. Parallelamente, il sito VideoCardz afferma di aver ricevuto, e conseguentemente pubblicato, le specifiche tecniche definitive della scheda grafica pensata come entry level della nuova serie 5000. Sebbene queste informazioni provengano da canali non ufficiali e richiedano quindi una certa cautela, delineano un quadro interessante del futuro catalogo NVIDIA.

Due versioni per soddisfare diverse esigenze

La GeForce RTX 5060 Ti potrebbe arrivare sul mercato in due varianti distinte, differenziate principalmente dalla quantità di memoria: una versione con 8GB e una più capiente con 16GB di memoria GDDR7. Entrambe le configurazioni dovrebbero basarsi sul processore grafico GB206-300 equipaggiato con 4.608 core CUDA e un'interfaccia di memoria a 128 bit. Il sottosistema di memoria, che utilizzerà moduli GDDR7 a 28 GT/s, garantirà una larghezza di banda massima di 448 GB/s, rappresentando un miglioramento del 55% rispetto alla precedente RTX 4060 Ti.

Le schede avranno un TBP (Total Board Power) di 180W, un valore leggermente superiore rispetto al modello precedente. L'aumento del numero di core CUDA, la frequenza operativa più elevata e le ottimizzazioni dell'architettura Blackwell promettono un incremento prestazionale significativo rispetto alla generazione Ada Lovelace attualmente sul mercato.

La posizione strategica nella nuova gamma

Un aspetto cruciale da considerare è il posizionamento della RTX 5060 Ti rispetto alla più potente RTX 5070. Quest'ultima, basata sul chip GB205 di dimensioni maggiori, dispone di 6.144 core CUDA nella sua versione desktop, offrendo una potenza di calcolo nettamente superiore. Questo divario prestazionale rappresenta un punto fondamentale per comprendere la strategia di NVIDIA.

Con un MSRP di 629€ per la RTX 5070, la competitività della RTX 5060 Ti dipenderà totalmente dal suo posizionamento di prezzo. Se NVIDIA dovesse optare per un MSRP di 499$ (quindi approssimativamente 529€) la differenza di soli 100€ rispetto al modello superiore potrebbe rendere la 5060 Ti meno attraente per molti utenti. La situazione è ulteriormente complicata dal recente arrivo delle AMD Radeon RX 9070, che hanno già ampiamente alterato gli equilibri di mercato nel settore delle schede grafiche mid-level.

Dal punto di vista dell'alimentazione, la RTX 5060 Ti richiederebbe 180W totali, che potrebbero essere forniti attraverso un connettore PCIe a otto pin (150W) più i 30W dal socket PCIe, oppure tramite un singolo connettore a 16 pin. La RTX 5070, con il suo fabbisogno energetico di 250W, necessita invece di un alimentatore più potente per garantire prestazioni ottimali.

Nonostante queste anticipazioni, rimangono diverse incognite sul tavolo. Le prestazioni effettive nei giochi moderni, la gestione termica dei nuovi chip, e soprattutto i prezzi definitivi rappresentano ancora dei grossi punti interrogativi.