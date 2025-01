Trasforma il tuo modo di lavorare con LG gram Pro 2in1, oggi al MINIMO STORICO!

Se state cercando un notebook convertibile potente, leggero e dal design raffinato, non lasciatevi sfuggire questa offerta imperdibile su Amazon. Il nuovo LG gram Pro è disponibile a soli 1.354,48€, il prezzo più basso di sempre. Un'opportunità unica per portare a casa un dispositivo all'avanguardia, perfetto sia per il lavoro che per la creatività. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori notebook 2 in 1 per ulteriori consigli.

LG gram Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo notebook convertibile da 16 pollici ridefinisce il concetto di versatilità. Grazie al display touch 2.5K (2560x1600 pixel) e al pennino integrato, potete utilizzarlo come un classico laptop o trasformarlo in un tablet per prendere appunti e disegnare con la massima precisione. Il pannello IPS con copertura DCI-P3 al 99% garantisce colori vividi e realistici, ideali per professionisti della grafica e del design.

Sotto la scocca ultra-leggera si nasconde un processore Intel Core Ultra 7 155H, certificato Intel Evo, che assicura prestazioni di alto livello per il multitasking e le applicazioni professionali. I 16GB di memorie RAM LPDDR5X e l'SSD da 512GB offrono rapidità e reattività, permettendovi di lavorare senza interruzioni e di accedere ai vostri file in un istante.

Nonostante il display ampio, LG gram Pro 2in1 pesa solo 1,4 kg, rendendolo ideale per chi ha bisogno di un dispositivo leggero ma performante. La batteria da 77Wh garantisce un'ottima autonomia, permettendovi di affrontare un'intera giornata di lavoro senza problemi. La scocca in lega di magnesio, certificata MIL-STD-810H, assicura resistenza e durabilità senza compromessi.

Grazie alla presenza di porte HDMI, 2 Thunderbolt 4, 2 USB-A e slot microSD, questo laptop vi consente di collegare tutti i vostri dispositivi senza bisogno di adattatori. La versatilità della connettività lo rende perfetto sia per professionisti in movimento che per studenti e creativi. Non lasciatevi sfuggire questa offerta eccezionale su Amazon. Acquistate ora LG gram Pro 2in1 al minimo storico e portate a casa un dispositivo potente, elegante e ultraleggero.

